El PSOE prepara una cumbre de alcaldes en el Senado para forzar al PP a declarar zonas tensionadas de vivienda

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Senado tiene previsto citar en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta a alcaldes como Jaume Collboni (Barcelona), Inés Rey (A Coruña), Carlos Martínez (Soria) o Candelaria Testa (Alcorcón) con el objetivo de explicar los efectos positivos de declarar zonas tensionadas de vivienda.

Los socialistas ya han registrado formalmente estas peticiones, según las solicitudes de comparecencia a las que ha tenido acceso Europa Press, entre las que también destacan las citaciones del alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, o el regidor de Valverde de Burguillos (Badajoz), Carlos Delgado.

Su intención es que vayan desfilando por la Comisión de Vivienda del Senado para exponer los efectos que ha tenido para sus territorios la declaración de zonas de mercado tensionado que aparece reflejado en la Ley de Vivienda, así como para valorar el "grado de colaboración" de las distintas administraciones públicas.

De esta manera, los socialistas presionarán a las comunidades autónomas del PP que no han implantado la Ley de Vivienda en sus territorios.

De hecho, han adelantado que la intención de llamar a la alcaldesa de Alcorcón es para que explique por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no le ha permitido declarar este municipio del sur de Madrid como zona tensionada.

Asimismo, los socialistas han citado a otros alcaldes o concejales de su partido para exponer "las acciones y tareas desarrolladas hasta la actualidad en su localidad, así como las acciones y tareas pendientes durante los próximos años de esta legislatura, para cumplir con el objetivo principal de la Agenda Urbana, en aras a lograr la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano".