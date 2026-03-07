El PSOE propone en el Congreso la creación de un índice nacional de municipios en riesgos de despoblación

Archivo - Un vecino de la mitad par de la calle Murcia, a 28 de mayo de 2023, en Pozo Cañada, Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en la Comisión de Política Territorial del Congreso una propuesta para crear índices nacionales de desarrollo territorial que permitan identificar con mayor precisión los municipios en riesgo de despoblación y mejorar el diseño de políticas públicas adaptadas a su realidad.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea desarrollar indicadores "multivariables" que sirvan como herramienta de diagnóstico, planificación y evaluación de políticas públicas con enfoque municipal, especialmente en relación con el reto demográfico.

En la exposición de motivos, el PSOE subraya que en España existen 8.132 municipios, de los cuales el 49,1 por ciento tiene menos de 500 habitantes y más del 80 por ciento cuenta con menos de 5.000 vecinos, lo que evidencia, a su juicio, la necesidad de diseñar políticas más ajustadas a la diversidad territorial y a los efectos de la despoblación, particularmente en el medio rural.

UNIFORMAR CRITERIOS

Los socialistas señalan que las clasificaciones actuales, como la distinción entre municipios de más o menos de 5.000 habitantes o la densidad de población, "provocan inmensas disparidades" entre poblaciones para reflejar la complejidad de las realidades locales y orientar con precisión las políticas públicas.

En este sentido, recuerdan que la densidad de población, utilizada con frecuencia como indicador del riesgo de despoblación, puede generar "distorsiones" al relacionar únicamente el número de habitantes con la superficie del municipio, lo que "limita su utilidad" para describir la situación real de los territorios.

Frente a ello, la proposición plantea desarrollar índices que integren múltiples variables, como la evolución demográfica, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios o indicadores económicos, con el objetivo de obtener una visión más completa del desarrollo territorial de los municipios.

En este contexto, los socialistas proponen desarrollar estos indicadores en coordinación con las comunidades autónomas, las entidades locales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según el PSOE, estas herramientas no sustituirían ni uniformizarían los índices autonómicos ya existentes, sino que actuarían como un "estándar de referencia y un instrumento de cohesión interterritorial", en línea con los principios de "cooperación, lealtad institucional y solidaridad" que inspiran nuestro ordenamiento.

ARAGÓN Y NAVARRA

El texto cita como referencia algunas experiencias ya existentes en España, como el Índice Sintético de Desarrollo Territorial aplicado en Aragón, que combina distintos indicadores demográficos y económicos para medir el nivel de desarrollo territorial y evaluar la cohesión entre municipios.

Asimismo, menciona el Indicador Multidimensional de Riesgo de Despoblación impulsado por Navarra, que analiza 27 variables agrupadas en ámbitos como la demografía, la economía, los servicios o las relaciones sociales para identificar los territorios con mayor riesgo de pérdida de población.