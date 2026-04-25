El PSOE propone incluir visitas a espacios de memoria histórica en la educación secundaria

Archivo - Una mujer fotografía la placa conmemorativa de las Trece Rosas durante un homenaje a las víctimas del franquismo, en la tapia de las Trece Rosas, a 29 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Senado votará el lunes una iniciativa del PSOE que busca desarrollar programas educativos que incluyan la visita a lugares de memoria histórica "como instrumento de defensa de la democracia".

Así consta en la iniciativa de los socialistas, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantean la posibilidad de que los alumnos de educación secundaria puedan visitar algunos lugares de memoria histórica para "comprender las consecuencias últimas de los proyectos políticos autoritarios como garantía de no repetición".

En concreto, el PSOE pone en valor la experiencia educativa con memoria para la paz y la convivencia, puesta en marcha por el Gobierno de Navarra, como un "instrumento esencial de defensa de la democracia", ya que permiten que los estudiantes de secundaria conozcan de primera mano las consecuencias de "proyectos políticos autoritarios".

Por ello, los socialistas consideran de gran interés el desarrollo de estos programas educativos, "siempre con respeto a la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

Del mismo modo, el PSOE también apremia al Gobierno a suscribir protocolos como el firmado sobre el fuerte San Cristóbal de Pamplona "al objeto de facilitar la visita de estudiantes a lugares de memoria de titularidad de la administración general del Estado".