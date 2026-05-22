El PSOE propone reformar el Reglamento del Congreso para poder suspender y multar a diputados expulsados

Archivo - El diputado del Vox José María Sánchez García, hablando con Francina Armengol en un Pleno - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso para reformar el Reglamento de la Cámara con el fin de que se pueda suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a aquellos diputados que alteren el orden en el hemiciclo y que sean expulsados del Pleno.

La reforma tiene su origen en el incidente que protagonizó hace unas semanas el diputado de Vox José María Sánchez García, que acabó expulsado del hemiciclo tras subir dos veces a la zona reservada a la Presidencia y encararse, primero con una letrada, y después con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que entonces presidía la sesión.

La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, busca modificar el artículo 101 del reglamento para introducir una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable "en los casos en los que se produzcan, en el recinto parlamentario, actos de violencia o intimidación grave dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara o contra el personal que presta servicio en la misma --en particular el cuerpo de letrados y los ujieres--, tanto en el transcurso de las sesiones como fuera de ellas".

SI NO SE VA POR LAS BUENAS, 2.000 EUROS DE MULTA

Además, plantea ampliar el artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los diputados, para añadir una sanción económica a quienes acaben expulsados tras las preceptivas tres llamadas al orden, una multa que va de 1.000 a 2.000 euros en función de la resistencia mostrada a acatar los requerimientos de la Presidencia.

Según los socialistas, la reforma pretende "proteger la integridad institucional del Congreso" y "salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno" ante lo que consideran un "deterioro progresivo de las formas parlamentarias".

A su juicio, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que la mera expulsión, por sí sola, "no siempre resulta suficiente para disuadir de estos comportamientos perturbadores", por lo que se necesita "reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario".

La iniciativa del PSOE se acumula a una lista de media docena de reformas reglamentarias que están presentadas o en tramitación en la Cámara baja. Una de ellas, también del Grupo Socialista, ya incluye sanciones para diputados que incumplieran el código ético. Lo que sí se ha aprobado y ya está en vigor es el régimen sancionador para periodistas acreditados en el Congreso.