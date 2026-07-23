El PSOE reafirma su apoyo a Zaptero tras su entrevista y da por hecho que completará sus explicaciones ante el juez

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en un programa de TVE en relación con las investigaciones judiciales que le afectan sobre el rescate de Plus Ultra y el origen de sus joyas, y ha dado por hecho que el expresidente del Gobierno completará sus explicaciones ante los tribunales.

En un escrito remitido a los medios de comunicación apenas minutos después de su entrevista, recogido por Europa Press, el PSOE ha mostrado su respeto "absoluto" al procedimiento judicial y ha insistido en su defensa de la presunción de inocencia, "la misma posición que ha defendido desde el primer día".

"Mantenemos nuestro apoyo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero", han insistido los socialistas, quienes han puesto en valor que el expresidente haya querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y "reafirmar su inocencia", añadiendo que Zapatero completará su explicación detallada ante el juez instructor, "en su derecho de defensa y por respeto al procedimiento".

PREOCUPACIÓN POR LAS FILTRACIONES

Al igual que lo ha hecho el propio Zapatero, el PSOE ha subrayado que le resulta "preocupante" la filtración de varios años completos de sus agendas personales, con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación.

Filtraciones que, a su juicio, "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de Derecho".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas", el PSOE ha asegurado que seguirá defendiendo el Estado de Derecho porque las investigaciones deben desarrollarse "con todas las garantías" y porque corresponde exclusivamente a los tribunales, "y no a las campañas políticas o mediáticas", determinar los hechos.