Ayuso acusa al Gobierno de actuar "a modo de régimen" en que Zapatero tiene presunción de inocencia "por ser socialista"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

CENICIENTOS 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra el Gobierno central por actuar "a modo de régimen" en el que se hace creer a la población que "a un socialista no se le puede juzgar y no se loe puede acusar", aludiendo así al caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Estamos viendo cómo el gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación, utilizando la Mesa del Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar, y quien ose hacerlo, va a tener problemas", ha dicho.

En declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos para atender el incendio forestal de Almorox y Villa del Prado, en el que han ardido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en territorio madrileño, Ayuso ha arremetido contra el expresidente Zapatero, el Gobierno central y sus "tentáculos".

En este sentido, la presidenta madrileña ha acusado a Zapatero de haber "blanqueado la dictadura" de Venezuela para hacer negocios "en nombre del Reino de España", al tiempo que ha arremetido contra la "tan mezquina política internacional" del Gobierno de Pedro Sánchez "de la mano" del expresidente.

"Ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones y ha blanqueado la dictadura mientras más de ocho millones de personas han tenido que abandonar Venezuela", ha remachado la presidenta madrileña.