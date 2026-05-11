El PSOE rebate las críticas del PP por no ir al funeral de guardias civiles: "Que Feijóo hable de narcotráfico sonroja"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido este lunes a las críticas del PP por la ausencia del presidente Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral por los dos guardias civiles fallecidos la pasada semana en Huelva en acto de servicio, y ha asegurado que le produce "sonrojo y vergüenza" escuchar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablar de narcotráfico.

"La Guardia Civil merece todo nuestro respeto", ha subrayado Mínguez en una rueda de prensa en Ferraz, en la que ha expresado, en nombre de su formación, su "pesar, solidaridad y cariño" hacia las familias de los dos agentes fallecidos en un accidente en acto de servicio luchando contra el narcotráfico.

En este contexto, la portavoz socialista ha señalado que el mejor homenaje que se le puede hacer a los fallecidos es recordar a quienes combaten este tipo de delitos y "dejar de lado manifestaciones de quienes se fotografían amistosamente con los narcotraficantes", en referencia a la conocida foto de Feijóo hace 30 años en una lancha con Marcial Dorado, que tiempo después fue condenado por narcotráfico y blanqueo.

RECUERDA LA FOTO DE FEIJÓO CON MARCIAL DORADO

"Hay cosas que, cuando las escucho, me producen un pudor político y un rechazo absoluto. Sinceramente, escuchar a determinadas personas como el señor Feijóo hablar sobre narcotráfico a mí me produce sonrojo", ha afirmado Mínguez, para añadir que al presidente del PP "no le produce nada sonrojo", aunque "debería".

Además, se ha preguntado por qué el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, canceló precisamente "un mitin con la alcaldesa de Marbella", Ángeles Muñoz, cuyo marido y su hijastro fueron juzgado por narcotráfico y blanqueo.

"Homenajes a la Guardia Civil, todos; solidaridad con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, toda; y evidentemente lucha contra el narcotráfico, siempre", ha concluido la también portavoz adjunta del PSOE en el Congreso.