El PSOE recalca que la gerente del partido, citada como imputada, ha llevado con "escrupulosidad" las cuentas

1104107.1.260.149.20260714123057 Archivo - La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha recalcado este martes que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha llevado "con escrupulosidad" las cuentas del partido y que, además, la Justicia tiene "todas la facturas" de su organización.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar a Fuentes como imputada el próximo 9 de septiembre en el marco de la investigación del 'caso Leire'.

En concreto, preguntado si sigue manteniendo la confianza en la gerente y exdiputada socialista, Patxi López, ha hecho hincapié en la forma en la que Fuentes ha ejercido su labor en este departamento del partido.