El PSOE recalca a Rajoy que no apoyará sus Presupuestos y que si no se aprueban, deberá convocar elecciones

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha recalcado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado para este 2018 y le ha insistido en que si no consigue las alianzas necesarias para aprobarlos, deberá convocar elecciones.

La dirigente socialista ha asegurado que no basta con que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto presupuestario el próximo día 23, tal y como el propio Rajoy ha avanzado, sino que lo que es "imprescindible" es que éste sea aprobado.

Robles ha instado al Ejecutivo a buscar el respaldo necesario para poder sacar adelante sus cuentas y, de lo contrario, que convoque elecciones porque España no puede seguir "ni un día más" con un Gobierno "hipotecado" que "no gobierna" pese a tener enfrente "muchas cuestiones" pendientes, entre ellas la financiación autonómica, y "con la mirada puesta en los tribunales de justicia" semana tras semanas por los casos de corrupción que afectan a su partido.

PRESUPUESTOS QUE ACENTÚAN LA DESIGUALDAD SOCIAL

De entrada, la portavoz socialista ha querido dejar claro una vez más que el PSOE no va a apoyar una nueva prórroga de las cuentas públicas ni el proyecto presupuestario del Gobierno para este 2018 que, a su juicio, no hacen más que contribuir a "acentuar" la desigualdad, al no apostar por el incremento de las pensiones y limitar el gasto social, y dejar de lado "a quienes más lo necesitan".

Y, en este punto, Robles ha señalado que Rajoy "no puede escudarse" en el que PSOE no respaldará sus Presupuestos porque, según ha recordado, el PP "nunca" apoyó los Presupuestos de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha defendido, el Gobierno debe echar mano de aquellos grupos más cercanos ideológicamente, entre los que ha citado a Ciudadanos que, para Robles, debe "retratarse" y "definir" en qué posición tras la "guerra abierta" que mantiene con el PP.