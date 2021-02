El PSOE rechaza hacer "ningún malabar electoralista" con la "Ley Zerolo" que cuestionó Podemos

CASTELLÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves su formación, siendo un partido "mayoritario", no tiene necesidad de hacer "ningún malabar electoralista" para sacar adelante iniciativas como la ley de Igualdad de Trato --conocida como 'Ley Zerolo'-- que impulsaron en solitario los socialistas en el Congreso, sin el apoyo de Unidas Podemos.

Así lo ha asegurado, al ser preguntado por el hecho de que sus socios del Gobierno de coalición decidieran abstenerse en la admisión a trámite de esta proposición de ley, e incluso llamaran a otros grupos para trasladarles su postura.

A este respecto, Ábalos ha añadido también que "el conjunto del progresismo debe participar" en el desarrollo de medidas a favor de la igualdad, "más allá de la rentabilidad política".

"Creo que el conjunto del progresismo debe participar también de estas cuestiones más allá de la rentabilidad política y, siendo además un partido mayoritario como el nuestro, creo que no tiene necesidad de hacer ningún malabar electoralista", ha asegurado en declaraciones a los medios durante la visita a Morella (Castellón) para supervisar las obras de acondicionamiento de la carretera N-232 en el Puerto del Querol.

"NO PIERDO EL TIEMPO EN LA CONSPIRACIÓN"

En todo caso, ha confesado que no es "muy partidario" de hacer muchos esfuerzos "en estas cuestiones de interpretación o de hipotéticas maniobras". "Me importan los resultados", ha asegurado. "No pierdo tiempo ni siquiera en la conspiración", ha apostillado.

En este sentido, Ábalos ha destacado que lo que le parece importante es que tienen que promover, como "siempre" lo han hecho desde el PSOE, medidas que giran en torno al reconocimiento de la dignidad de las personas.

"Todo lo que sea dignidad e igualdad vamos a estar promoviéndolo, y cualquier legislatura con un gobierno socialista ha dado frutos en ese sentido muy relevantes", ha reivindicado.