El PSOE reivindica a Montero como la "mejor candidata" para "el cambio" en Andalucía

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero durante una rueda de prensa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha mostrado este lunes su apoyo a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a la que ministros y dirigentes del partido han considerado como "la mejor candidata" para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En un mensaje en 'X', el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que "no hay mejor candidata para defender la sanidad y los servicios públicos de Andalucía".

"Desde antes de 2018 he visto a María Jesús Montero pelear siempre para reforzar el Estado del Bienestar y mejorar la vida de las personas", ha asegurado Bolaños, quien ha apuntado al 17 de mayo como el día en el que "comienza el cambio".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que no puede "imaginar una mejor candidata" que Montero, de quien ha destacado su "excelente" labor como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante siete años en el Gobierno de España.

Durante un acto del Club Siglo XXI, Redondo se ha mostrado convencida de que Montero llevará "un excelente equipo y un programa electoral atractivo". "Espero que el resultado acompañe y que gobierne en Andalucía", ha remachado.

"Hay fecha para el cambio, hay proyecto y habrá presidenta. Una que ponga el bienestar de las y los andaluces en el centro", ha reivindicado en 'X' la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

La dirigente socialista le ha escrito un mensaje de apoyo a Montero, afirmando: "Andalucía se va a levantar de tu mano". "Vamos a por todas, compañera", ha añadido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este lunes la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la legislatura casi cuatro años después de los últimos comicios celebrados el 19 de junio de 2022.

En su comparecencia, ha defendido que la fecha elegida para los comicios es "idónea" para facilitar la "máxima participación posible", y ha justificado que "ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".

Poco después del anuncio, Montero ha vinculado la decisión de Moreno a un temor por "el repunte del PSOE" tras los resultados en Castilla y León. "Moreno Bonilla convoca ya por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE", ha argumentado la líder del PSOE andaluz.

Además, ha confirmado en 'Cadena Ser' que dimitirá como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda "en los próximos días" para centrarse en su candidatura, si bien no ha concretado la fecha.