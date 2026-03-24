PSOE-A acude al 17M con "optimismo", Montero como "mejor candidata" y un aviso a Moreno: "Torres más altas han caído"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía acude a las elecciones andaluzas ya convocadas formalmente para el próximo domingo 17 de mayo con "optimismo" e "ilusión", con su secretaria general, María Jesús Montero, como "la mejor candidata" posible, y con un aviso al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, frente a la "soberbia" con la que encara los comicios, y es que "torres más altas han caído".

Son mensajes que ha trasladado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz al día siguiente de que el propio Juanma Moreno comunicara la convocatoria de elecciones autonómicas para el 17 de mayo.

La también portavoz parlamentaria socialista ha defendido que para el PSOE-A es "una magnífica noticia" que ya se hayan convocado las elecciones, porque "por fin los andaluces" van a "poder pasar de las protestas, de las manifestaciones en las calles contra Moreno Bonilla, a los votos en las urnas contra Moreno Bonilla".

Se trata así de la ocasión para que los andaluces puedan expresarse "en libertad y traducir en las urnas todas las protestas, todo el cabreo que a lo largo de todo este tiempo hemos denunciado", según ha abundado María Márquez, que ha remarcado que desde el PSOE-A han "puesto voz al sufrimiento de tantos andaluces" en esta legislatura.

La representante socialista ha augurado que el día de las elecciones, el 17 de mayo, los andaluces no se van a "olvidar de quién ha vaciado los hospitales públicos en Andalucía, de quién ha despedido a los profesionales sanitarios, de quién ha abandonado a las mujeres con cáncer en Andalucía, de quién ha privatizado la Formación Profesional y las universidades en Andalucía, que es Moreno Bonilla", según ha aseverado.

"No nos vamos a olvidar de que quien ha votado en contra de la subida de las pensiones, de la subida de los sueldos, y de las ayudas al campo andaluz no ha sido otro que Moreno Bonilla", ha abundado la dirigente socialista, quien ha señalado que el PSOE-A acude a esta cita con las urnas "desde la ilusión y el convencimiento de que representamos el mejor proyecto que necesita y que merece Andalucía", y al que ha descrito como "de izquierda, feminista y andalucista".

LA MARCHA DE MONTERO DEL GOBIERNO SERÁ "INMINENTE"

Además, ha defendido que cuentan con "la mejor candidata", María Jesús Montero, de quien María Márquez ha señalado que no hay nadie como ella de candidata que "atesore mayor experiencia en la gestión", y "no hay ningún otro candidato en Andalucía que conozca de la manera que lo conoce María Jesús Montero a nuestra tierra".

A preguntas de los periodistas sobre cuándo dimitirá la candidata socialista como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda para centrarse en su candidatura, María Márquez se ha remitido a la rueda de prensa que la propia secretaria general del PSOE-A ha convocado a las 16,00 horas de este martes en la sede del partido en Sevilla, donde atenderá "todas" las preguntas de los periodistas.

No obstante, ha apostillado que en el PSOE-A están "convencidos de que va a ser de manera inminente" la salida de Montero del Gobierno.

María Márquez ha incidido en defender que el PSOE-A se enfrenta a la precampaña y la campaña electoral en Andalucía con "optimismo" e "ilusión", y con el ánimo de poner todo su "empeño en convencer a los andaluces de que el cambio es necesario".

Además, María Márquez ha enviado "un mensaje muy claro" a Moreno, el de que "menos lobos, que torres más altas han caído", según ha remarcado la vicesecretaria socialista, que ha criticado la "soberbia" y el "desprecio" con el que, en su opinión, se maneja el presidente de la Junta y del PP-A al "decir que parece que está todo hecho, insultando y despreciando la inteligencia de los andaluces, y también a la democracia de alguna manera", porque "las urnas están vacías, el folio está en blanco, y lo vamos a escribir de nuestro puño y letra los andaluces", ha avisado la portavoz socialista.

En esa línea, ha criticado que Moreno venga a pedir que los andaluces le voten a él "para que siga habiendo estabilidad en Andalucía", cuando esa estabilidad podría ser, según ha venido a advertir María Márquez, "para que sigan privatizando la sanidad, para que sigan robando los suyos en Almería".

La representante del PSOE-A ha enfatizado que "el futuro de Andalucía no lo deciden las encuestas de Moreno Bonilla", ni su "propaganda", sino que lo deciden los andaluces con su voto, que "es lo más sagrado, lo más importante que tenemos cada vez que se nos convocan a las urnas", ha subrayado antes de proclamar que los socialistas andaluces van a "darlo absolutamente todo en estos días, porque sabemos además que Andalucía lo merece, y que los andaluces y las andaluzas nos están esperando", ha zanjado.