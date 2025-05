El PSOE resta importancia a los mensajes filtrados de Sánchez sobre Robles e Iglesias: "No merecen mucho interés"

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este martes que al PSOE no le preocupan los mensajes filtrados en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como "pájara" o aseguró que "duerme con el uniforme", esgrimiendo que "no merece mucho interés".

En declaraciones a los medios antes de asistir a las jornadas tecnológicas de Europa Press, la portavoz socialista ha señalado que la cuestión no merece interés "a nadie" y que "no ha ocupado ni un minuto" al partido.

"Creo que la justicia tiene sus propios mecanismos para esclarecer cuando suceden este tipo de cuestiones y confiamos, sin ninguna duda, en que la justicia actuará", ha añadido Peña en su declaración a los medios, incidiendo en la ilegalidad de que se filtren conversaciones privadas del presidente del Gobierno.

Además, ha negado que desde Ferraz sospechen de que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya sido quien haya filtrado los mensajes a la prensa. "Ni nos preocupa", ha añadido, detallando que en la Ejecutiva de este lunes se hablaron de "muchas cuestiones", pero en ningún momento le "ocupó" este asunto.

Las declaraciones de la dirigente del PSOE tienen lugar tras la publicación de 'El Mundo' de una conversación entre Sánchez y Ábalos, en la que este último dijo de la ministra de Defensa que está "por encima del bien y del mal" y que es "un patrimonio nacional", a lo que Sánchez respondió que cree que "se acuesta con el uniforme" y que "es una pájara".

En otra conversación, el también exsecretario de Organización del PSOE y el líder socialista debatieron sobre el movimiento realizado por Pablo Iglesias de dejar el Gobierno para ser cabeza de lista en las elecciones autonómicas de Madrid. En este caso, Sánchez calificó al exlíder de Podemos como "maltratador" después de que éste valorara en público la relación de cariño que había desarrollado con el entonces ministro de Transportes e interlocutor en Whatsapp.

EL TONO DE SÁNCHEZ ES "SÚPERCAUTELOSO"

También se ha referido a esos mensajes filtrados la secretaria de política económica del PSOE, Emma López, que ha manifestado que el tono de los mensajes le parece "súpercauteloso" y que demuestran el carácter de Sánchez como una persona que "se preocupa" y que "felicita los cumpleaños", aludiendo a que las conversaciones privadas no siempre se desarrollan en esos términos.

También ha afirmado que ve preocupante "en términos democráticos" la filtración del mensaje y ha desdeñado que los mensajes filtrados no tienen un valor informativo.

"No creo que haya que señalar a nadie. Sí me preocupa en términos generales que de repente unos mensajes que son privados acaben filtrados. Naturalmente, me preocupa en términos democráticos porque yo honestamente el interés informativo me cuesta verlo", ha recriminado López.