El PSOE sigue respaldando a Zapatero después de su declaración y rechaza "juicios paralelos" y "condenas anticipadas"

Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, en la sede de la calle Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE sigue respaldando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional en la que ha negado haber influido en el rescate de la aerolínea 'Plus Ultra' y ha rechazado explicar el origen de sus joyas. Asimismo se oponen a que sea sometido a un "juicio paralelo" y se le condene de manera "anticipada".

"El PSOE mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia. Por lo que mantenemos el apoyo al presidente Zapatero", señalan en un comunicado emitido este miércoles, una vez que ha terminado la comparecencia ante el juez José Luis Calama.

Los socialistas respaldan al expresidente y se remiten al comunicado que ha emitido "en el que proclama su inocencia y reafirma hoy su confianza plena en la Justicia, su voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia", indican desde Ferraz.

En ese sentido, aplauden que Zapatero ha puesto voluntariamente a disposición de la Audiencia una autorización para que pueda comprobarse "la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier otro activo de su titularidad fuera de España".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos", apuntan.

Finalmente, insisten en reivindicar el "legado" de Zapatero, un presidente, sostienen, que amplió derecho, fortaleció el Estado del Bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Un legado que, dicen, sigue plenamente vigente.