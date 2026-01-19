El PSOE traslada las condolencias por las víctimas del accidente en un momento "terrible"

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler.
Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: lunes, 19 enero 2026 9:45
MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha trasladado este lunes sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha provocado al menos 39 fallecidos.

"Os acompañamos a todos y todas en este momento tan terrible y duro. Todo nuestro cariño y apoyo", ha señalado el PSOE desde su cuenta oficial en X, en un mensaje recogido por Europa Press.

También han dado las gracias a los profesionales de los servicios de emergencia por su trabajo y a todos los voluntarios y voluntarias que han colaborado en la zona afectada.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ha trasladado su "profundo dolor". "Mi corazón y mi pensamiento están con las víctimas y sus familiares".

Además agradecido a los servicios de emergencia "que trabajan desde anoche sin descanso" y ha pedido a la ciudadanía a continuar informándose "a través de canales oficiales.

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, dice que sigue las informaciones del "trágico" accidente "con enorme tristeza" y también envía sus condolencias a los allegados de las víctimas. "No hay palabras para un dolor así, pero quiero que sepan que no están solas, que todo un país las acompaña", ha indicado.

