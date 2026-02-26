El PSOE va a exigir revisar las adjudicaciones de vivienda pública en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante el acto público '+ Vivienda + Futuro', a 25 de febrero de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a presentar una batería de iniciativas para exigir la revisión de adjudicaciones de viviendas públicas en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, después del caso de las viviendas de protección oficial en Alicante que acabaron en manos de cargos del PP y familiares.

Para los socialistas no se trata de un "hecho accidental" sino una decisión política y por eso van a solicitar al presidente autonómica Juanfran Pérez Llorca (PP), que se revise "cada uno de los procesos de adjudicación de vivienda pública en todos los municipios valencianos". según trasladan desde Ferraz en un comunicado.

En este sentido, la ministra de Vivienda y secretaria del ramo en la Ejecutiva Federal del PSOE, ha señalado que quieren "llegar hasta el final" sobre quiénes son los adjudicatarios, según ha expresado en declaraciones remitidas a los medios. "El PP no ha entendido que la vivienda pública "debe ser protegida para siempre y no para los de siempre", ha apuntado.

El PSOE, además pide a Pérez Llorca que derogue la actual ley instaurada por el expresidente Carlos Mazón que, afirman, acabó con todos los controles que existían en el proceso de entrega de viviendas de protección oficial y vuelva a la norma del socialista Ximo Puig.

"Con esta falta de transparencia, cualquiera puede acceder a una VPO aunque no cumpla los requisitos económicos para ello, no solo en Alicante, sino en cualquier lugar de la comunidad", alertan.

El PP, denuncian, tiene como prioridad "hacer negocio para sus dirigentes y familiares" mientras "bloquean" las iniciativas del Gobierno central para "mejorar el acceso" a la vivienda para el reto de la población.