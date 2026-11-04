El PSOE ve en la dimisión de Puente una "lección de dignidad" y asegura que "no todos somos iguales"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional del Congreso, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha subrayado que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre supone una "lección de dignidad" y una demostración de que "no todos somos iguales".

Fuentes del PSOE han respaldado la decisión de Óscar Puente y han asegurado que "se va dando una lección de dignidad, integridad y transparencia".

Así, consideran que en los momentos más difíciles de la emergencia, Puente "ha estado al frente de la gestión", ha dado explicaciones y ha trabajado "para esclarecer las causas del accidente", además de impulsar "medidas para atender a las víctimas y corregir los problemas detectados".

Y que una vez "afrontadas esas responsabilidades", ha dado un paso más al presentar su dimisión. "Esto demuestra que no, no todos somos iguales: ni los partidos ni los políticos", han agregado.

Por último, desde el PSOE han trasladado el "respeto" y "agradecimiento" del partido y han destacado tanto su "servicio público" e "integridad" como su "trayectoria y su contribución al socialismo": "El trabajo de Óscar Puente es un orgullo para España y para el PSOE".

Unas palabras que también ha compartido la secretaria de Organización, Rebeca Torró, a través de sus redes sociales. "La salida de Óscar Puente está a la altura de la responsabilidad, la dignidad y la empatía que exige la política", ha escrito en un apunte en 'X'.

Torró ha afirmado que su decisión le "honra" y da un "ejemplo de responsabilidad democrática". "Efectivamente, no: ni todos los partidos ni todos los políticos somos iguales", ha añadido.

Otros dirigentes socialistas han compartido mensajes de apoyo en redes, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha definido a Puente como un "político íntegro", o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha afirmado que ha sido "un honor haber compartido Consejo de Ministros con él". "Un excelente trabajador. Un hombre honesto y riguroso que lo deja con la cabeza muy alta", ha declarado.

"La dimisión de Óscar Puente y el discurso con el que la ha acompañado es de una altura política que muy rara vez hemos visto en nuestro país", ha escrito también el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.