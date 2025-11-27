El PSOE ve el ingreso en prisión de Ábalos como "un paso más" en la causa e insiste: "tolerancia cero" con la corrupción

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha mostrado su "respeto" a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de ordenar el ingreso en prisión del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García e insiste en que tomó medidas contra los indicios de corrupción "desde el primer minuto".

"La resolución conocida hoy del Tribunal Supremo es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto", señalan desde Ferraz en un comunicado después de que el magistrado de que investiga a Ábalos y García por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia les enviase a prisión por un elevado riesgo de fuga. "Es tiempo de la Justicia", apuntan.

En ese sentido defienden que ya han actuado "frente a cualquier indicio de corrupción" con "tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes desde el primer minuto", sostienen. De este modo hacen referencia a que apartaron a Ábalos del partido antes incluso de que estuviese imputado, una vez que fue detenido su exasesor, en febrero de 2024.

Además, el PSOE ha aprovechado para cargar contra el PP de forma velada. "Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo", señalan, asegurando que ellos actúan de forma tajante y por tanto no aceptan lecciones de quienes han tenido "cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción".

Consideran por tanto que la corrupción retrata a quienes actúan respecto a quienes "miran para otro lado". "Y no quepa ninguna duda: este partido siempre estará entre quienes actúan", señalan.