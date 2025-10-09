El PSOE ve insuficiente la dimisión de la consejera andaluza tras el escándalo de los cribados: "Falla el modelo"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez junto a los miembros de la Ejecutiva Juan Francisco Serrano y Alfonso Gómez de Celis. - EVA ERCOLANESE

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, considera insuficiente la dimisión de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, después de los fallos detectados en el sistema de detección del cáncer de mama en el sistema sanitario autonómico y considera que el problema reside en el modelo de gestión que aplica el Partido Popular en las comunidades donde gobierna.

Mínguez ha afirmado que este "escándalo", según lo ha tildado, "no se tapa con la dimisión de una consejera", según ha indicado en una rueda de prensa en Ferraz, después de la reunión de la Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez.

En ese sentido ha hecho hincapié en que es la segunda consejera de este área que deja en el gobierno de Juanma Moreno, después de que lo hiciera Catalina García en julio de 2024 como parte de una renovación más amplia y en medio de un clima de protestas por el deterioro de la sanidad pública. "No va de una persona, no va de una consejera, es el modelo", ha subrayado Mínguez.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)