El PSOE ve "muy difícil de digerir" la sentencia de Dani Alves y cree que "no ayuda" a que las mujeres denuncien

Dice que hay que respetar la decisión judicial, después de que Montero la calificase de "vergüenza"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmado este lunes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al exfutbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual es "muy difícil de digerir" y considera que "no ayuda" a que las mujeres denuncien.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios a la entrada de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal esta mañana en la sede del PSOE en la calle Ferraz, después de que este fin de semana, la 'número dos' del partido María Jesús Montero calificase de "vergüenza" la sentencia judicial.

No obstante, Bernabé ha señalado que "hay que respetarla" pero ha insistido en que no contribuye a que las mujeres denuncien este tipo de delitos. "Solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncia y, por lo tanto, esta sentencia no ayuda a favorecer lo básico y fundamental que son las denuncias", ha señalado.

Bernabé, máxima responsable del PSOE en materia de Igualdad, ha hecho estas declaraciones tras haber sido interrogada por las declaraciones de Montero, que en un acto de partido este sábado en Jaén dijo que era "una vergüenza" la sentencia judicial que absuelve a Alves y que su presunción de inocencia prime sobre el testimonio de la mujer.

Montero censuró que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Estas declaraciones provocaron que todas las asociaciones judiciales y fiscales exigieran respeto a la también vicepresidenta primera del Gobierno. En un comunicado conjunto remarcaron que el Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y las decisiones judiciales se adoptan después de un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas y conforme a la legalidad vigente.