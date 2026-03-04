El PSOE vincula a Feijóo con el PP "de la guerra de Irak" y dice que confunde términos de política internacional

Archivo - Reunión del a Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "heredero" de la política exterior que llevó a su partido a apoyar la guerra de Irak del año 2003 y considera que está utilizando el actual debate internacional para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los socialistas critican las declaraciones de Feijóo de este miércoles en las que ha acusado a Sánchez de declarar a Estados Unidos "país non grato" por "un puñado de votos" al tiempo que ha hecho un llamamiento a preservar la relación con la principal potencia del mundo.

El Gobierno se negó a que Washington utilice las bases militares de Rota y Morón para su operación contra Irán y el presidente Donald Trump respondió amenazando a España con cortar toda relación comercial. Feijóo ha acusado a Sánchez de "contemporizar" con el régimen de Irán y actuar por interés electoral.

"Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo vuelven a situar al Partido Popular en una posición que recuerda demasiado a la peor etapa de su política exterior: la del PP de la guerra de Irak. Utilizar debates internacionales para atacar al Gobierno sin rigor ni sentido de Estado es un error que España ya pagó caro", señalan desde Ferraz en un comunicado.

El PSOE exige al presidente del PP que se comporte como un líder de un partido "que se dice europeísta" y no como "el heredero de aquella política exterior que llevó al PP a alinearse con la guerra de Irak" y consideran que España necesita una oposición responsable "no una que vuelva a situarse en el lado equivocado de la historia".

Consideran además que las palabras de Feijóo revelan una "confusión preocupante" entre los términos 'derechos humanos' y 'derecho internacional'. "No son dos conceptos enfrentados. Son parte del mismo orden jurídico internacional", apuntan.

Lanzan este reproche después de que el dirigente 'popular' pusiese en cuestión el argumento del Gobierno para oponerse al conflicto. "Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos, no hay ni derecho internacional ni derechos humanos", aseveró Feijóo desde Bilbao.