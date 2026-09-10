Puente asegura que el CNI hizo una "valoración" antes de la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes" y ha sostenido que no era "sencillo" predecir la crisis migratoria.

En este sentido, ha rechazado que sea "necesaria" la dimisión de dirigentes del CNI, pero sí ha asegurado que "si hay responsabilidad acreditada" se debe asumir. "En mi opinión, no la hay", ha afirmado este miércoles en una entrevista en el programa 'La Mesa' de Antena 3, recogida por Europa Press.

También ha negado que la Guardia Civil advirtiese de la magnitud de la crisis migratoria, sino que se trataban de avisos similares a otros veranos. "Hablaba de una entrada masiva, como las que ha habido en el mes de agosto del 24 y en el del 25", ha afirmado.

El ministro ha insistido en que "nadie fue capaz de prever ni de anticipar" una crisis "que nunca se había producido con anterioridad", con la entrada de 72.000 personas.

DESCONFIANZA SOBRE LA JUEZA QUE INVESTIGA LA CRISIS

Puente ha reiterado su desconfianza hacia la jueza que dirige la investigación sobre la crisis migratoria del pasado 30 de julio por su pasado como concejala del Partido Popular en Madrid. "La imparcialidad no solo debe ser desde el punto de vista del fondo, sino también de la apariencia".

Y ha aseverado que dicha "apariencia de imparcialidad" está en "tela de juicio" porque "procede del mundo de la política" y "del Partido Popular".