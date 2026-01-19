Puente comparecerá a las 00.45 horas para dar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atenderá a los medios a las 00.45 horas para dar información sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Puente comparecerá en el Edificio H24 Adif en Madrid para dar detalles e información sobre el descarrilamiento de dos trenes en el término municipal cordobés de Adamuz que ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, con seis muy graves y cinco graves, según las cifras hasta las 23.30 horas de este domingo.