Puente critica al Supremo por imputar al fiscal general y afea que son los mismos que recurren la Amnistía

Dice que hay una estrategia en la que hay jueces que están ayudando al PP a derrotar al Gobierno

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado al Tribunal Supremo por la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, al señalar que quienes la han llevado a cabo son los mismos que recurren la Amnistía con argumentos "insostenibles".

En ese sentido considera que hay jueces que están ayudando al Partido Popular en su estrategia de derrotar al Gobierno. "¿Hay alguna duda en este momento de que esto está sucediendo en nuestro país?", ha lanzado en una entrevista este lunes en TVE, recogida por Europa Press.

Puente califica de "cabriola política" que el Supremo impute al fiscal general, no por la publicación de una nota de prensa, sino por la presunta revelación de unos correos electrónicos con información secreta sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio el alto tribunal "presupone" que García Ortiz es quien ha filtrado los correos aunque, según apunta "no hay prueba que acredite eso". En ese sentido indica que la presunta implicación tendría que investigarla el juzgado ordinario que le corresponda y si hay algún indicio contra el fiscal general, entonces elevarlo al Supremo. No obstante, el ministro ha vaticinado que esa investigación "no va a llegar a ningún sitio".

Por tanto señala que "se quería sentar al fiscal general del Estado ante un tribunal y se le quería imputar". Así, al ser cuestionado por quién quiere hacer esto, Puente apunta directamente al Supremo al señalar que son "los mismos que recurren la Ley de Amnistía con argumentos jurídicamente insostenibles".

Ante esta actuación del TS, sostiene, están legitimados a pensar que "hay una estrategia política que se está siguiendo en el ámbito judicial". Para Puente, es "inevitable" pensar esto, ante decisiones judiciales "muy difíciles de entender".

Así, al ser interrogado directamente sobre si piensa que hay jueces que están ayudando al PP en su estrategia política de derrotar al Gobierno, Puente responde: "¿Hay alguna duda en este momento de que esto está sucediendo en nuestro país".

NO APLICAR LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT, PARA PERJUDICAR AL GOBIERNO

Puente también ha sido cuestionado sobre si piensa que la no aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont es una decisión de los jueces para entorpecer el apoyo de Junts al Gobierno. "Es evidente", apunta.

Así, dice que se "retuerce la figura de la apropiación indebida" con una "pirueta jurídica extravagante" al considerar enriquecimiento ilícito haber dedicado fondos al referéndum porque de otro modo tendrían que haber sufragado esos gastos de su propio bolsillo.

Finalmente, sobre si se plantea aprobar un indulto para favorecer a Puigdemont, dice que primero tendría que haber un juicio y una condena. No obstante señala que el país llegó a la conclusión de que era el momento de pasar página sobre el ámbito penal del procès y los órganos judiciales deberían respetar esa decisión.

Además, ha defendido hacer estas declaraciones sobre el Poder Judicial siendo ministro, y piensa que por estar en este cargo tiene que decir lo que piensa y fundamentarlo. "No estoy dispuesto a callarme por mucho que forme parte del Gobierno. Es más, precisamente porque formo parte del Gobierno, tengo que alzar la voz, esto no se puede consentir", se ha quejado. No obstante dice que no descalifica a los tribunales sino "algunas decisiones a partir de argumentos".

INSISTE EN LAS CRÍTICAS A PEINADO

Por último, Puente ha vuelto a criticar al juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, después de que la Justicia haya rechazado la querella por prevaricación presentada por Pedro Sánchez contra él.

En todo caso rechaza que el Ejecutivo se equivocase al lanzar acusaciones de 'lawfare' contra Peinado y dice que es un error equiparar ambos conceptos. "No hace falta prevaricar para hacer lawfare" ,señala.