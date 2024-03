Puente culpa al PP del clima de tensión en el Congreso: "Prefiero la miel a la hiel pero no rehuyo el enfrentamiento"

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha culpado al PP del clima de tensión de las últimas sesiones en el Congreso, a la vez que ha acusado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de "cruzar líneas" con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Puente ha reconocido que él estaba entre quienes pensaba que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP iba a "una impronta diferente, de moderación", pero ha lamentado que sin embargo no sólo "no ha tomado otra línea, sino que ha cruzado líneas que no me esperaba" con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a la que no sabía que la acusaba alguien de algo" más allá de que haya "mucha rumorología".

"No voy engañar a nadie, no tengo ninguna esperanza de que la temperatura política vaya a bajar porque venimos de seis años en los que el presidente del Gobierno no ha tenido un minuto de respiro, no se le ha reconocido su legitimidad, ni se le ha respetado en ningún momento y ahora llama la atención porque nosotros hemos empezado a responder, pero durante años hemos estado viviendo todo tipo de insultos", ha asegurado en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.

EL QUE TE VOTE TXAPOTE LE SACO DE LA ALCALDIA

Puente ha recordado que afrontó la última campaña electoral de las municipales como alcalde de Valladolid "con el 'que te vote Txapote' como eslogan de campaña del PP y no sé qué tenía que ver Txapote con mi ciudad, pero fue un eslogan muy efectivo y me sacó de la Alcaldía a pesar de que gané las elecciones", por lo que se ha mostrado "muy escéptico" sobre la posibilidad de que se rebaje la tensión política porque "quien tiene que desandar el camino es quien primero elevó el tono, que es el PP, y sinceramente no creo que vaya a hacerlo".

"Ojalá el PP varíe el rumbo y podamos encontrar una forma de avanzar en este país de otra manera, porque yo sí que creo que el entendimiento entre PSOE y PP en algunos temas es fundamental para el país, y que no todo además puede ser objeto de oposición", ha añadido Puente, que ha citado la política exterior relacionada con la Unión Europea (UE) o la futura Ley de Movilidad como cuestiones en las que sería necesario un entendimiento entre PSOE y PP sobre el que se ha mostrado "escéptico".

En este sentido, el ministro ha querido dejar claro que no va "por la vida intentando confrontar con nadie, sino intentando entenderme", aunque ha admitido que está claro que "no rehuyo la confrontación cuando surge". "Yo por sistema lo que quiero es entenderme, soy como cualquier persona, prefiero la miel a la hiel. Ahora, hay veces que el escenario es el que es y trato de acomodarme al escenario que existe, aunque de partida prefiero el entendimiento", ha concluido.