Puente defiende que se puede estar en política sin estudios universitarios: "Lo relevante es decir la verdad"

Cree que sería "chocante" que los políticos tengan que acreditar sus estudios porque la gente no se fía de ellos

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que se puede estar en política sin estudios universitarios, esgrimiendo que "lo relevante es decir la verdad". Además, ha afirmado que vería "chocante" que los políticos tengan que acreditar sus estudios porque no se confía en que quienes responden "ante la opinión pública" digan la verdad.

"Yo creo que en política se puede estar con una formación académica universitaria sólida y se puede estar sin ella. Hay gente que ha representado los intereses de los ciudadanos muy bien desde posiciones de una menor formación académica", ha reivindicado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press.

En su opinión, "lo relevante aquí es decir la verdad", comentar los estudios que cada uno "tiene y no tiene" y que después sea la ciudadanía la que extraiga sus conclusiones. Eso sí, ha calificado como "preocupante" que una persona de 33 años, en alusión a la exdirigente del PP Noelia Núñez, que va "con el discurso de la meritocracia" no tuviera "ninguna actividad académica relevante".

Preguntado por la posibilidad de que se exija a los políticos que acrediten sus estudios, el titular de Transportes ha respondido que sería "chocante", porque implicaría que "ya ni siquiera la gente" puede confiar en su palabra.

"Hombre, sería verdaderamente chocante que quienes respondemos ante la opinión pública de lo que decimos, pues nos viéramos obligados a acreditarlo, porque ya ni siquiera la gente puede confiar en nosotros hasta el punto de que pongamos en el currículum lo que realmente tenemos", ha añadido.

A cualquier responsable político, ha asegurado, se le debería exigir que, como mínimo, "si pone un título en su currículum" sea cierto, porque si la obligación de acreditar esa información "tiene que ser la solución", sería "un fracaso de la política".

EL PP HA REACCIONADO COMO CON CIFUENTES

Puente también se ha referido al PP, que tras la dimisión de su exvicesecretaria de Movilización Noelia Núñez --tras mentir en su formación-- ha señalado a varios dirigentes del PSOE por, presuntamente, haber añadido en sus currículum estudios que no habían finalizada, entre ellos el propio ministro de Transportes.

"El PP ha reaccionado en el caso de esta diputada exactamente igual que reaccionó cuando apareció aquel máster 'fake' de Cifuentes, exactamente de la misma manera, intentando agitar el árbol y mover el ventilador", ha denunciado.

Sobre el máster que hizo Puente y que el PP asegura que viene de "una escuela del PSOE", el ministro socialista ha recordado que ya dio explicaciones por ello en 2018, mostrando la memoria del máster, que hizo en 1991, "cuando no estaba reglada" este tipo de formación, y que estuvo "interno tres días a la semana" durante un año en la Fundación Jaime de Vera, organizadora del curso.

Además, ha reivindicado que aquella enseñanza fue la "más provechosa" que ha tenido en su vida política y académica. "De hecho, me sirvió y me ayudó para ser alcalde de Valladolid, luego diputado, luego ministro, en fin, tan mal no me ha ido con esa enseñanza", ha zanjado.