Puente dejará su cargo en la Ejecutiva Federal para presentarse a la Secretaría provincial del PSOE

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha confirmado este martes que presentará su candidatura a la Secretaría general del PSOE en la provincia de cara al Congreso previsto para finales de este año, por lo que ha anunciado que, de acuerdo con los estatutos del partido, dejará su cargo de portavoz en la Ejecutiva federal.

Puente, que es alcalde de la capital vallisoletana desde 2015, ha confirmado la presentación de su candidatura en una rueda de prensa en la sede provincial del partido en la que ha estado acompañado por seis de los secretarios generales de las comisiones ejecutivas del PSOE de Valladolid que ha habido desde 1982.

El primer edil vallisoletano formalizará su candidatura entre los días 4 y 6 de octubre, tal y como establece el calendario de congresos aprobado por los órganos del PSOE y, de resultar elegido en el cónclave previsto para finales de noviembre o comienzos de diciembre, se convertiría en el primer alcalde de la capital que compatibiliza el cargo con el de Secretario provincial, ya que el exregidor de Valladolid Tomás Rodríguez Bolaños ejerció la dirección del partido desde junio de 1996, un año después de su salida de la Alcaldía.

Como consecuencia de este paso, Óscar Puente ha apuntado que dejará sus cargos como secretario general de la Agrupación municipal del PSOE en la capital y el de portavoz de la Ejecutiva Federal, ya que es incompatible con la Secretaría de la Comisión Ejecutiva Provincial.

En este sentido, Puente ha explicado que ha comunicado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su decisión de presentarse al Congreso provincial ya que ha hablado con él "la semana pasada y ayer".

"MI SITIO EN LA FEDERAL NO ESTABA TAN CLARO"

De hecho, el alcalde de Valladolid ha reconocido que ya había hablado con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, y en "una reflexión conjunta" valoró que era "más útil" en su tierra que en la Ejecutiva Federal.

"Él está abriendo una nueva etapa y un nuevo horizonte en el ámbito federal y mi sitio ahí ya no estaba tan claro. Era más nítido y más claro la apuesta por el territorio, por Valladolid y así se lo he trasladado y él me dio todo su apoyo", ha explicado Puente en referencia a sus conversaciones con Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa, Puente ha marcado como "reto prioritario" revalidar el Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid con la "aspiración" de lograr mayoría absoluta y hacerse con el de la Diputación provincial. "La capital es y debe ser la cabeza tractora de una provincia con un potencial único. Su historia, su idioma, sus recursos naturales y sobre sus gentes serias y cabales", ha aseverado.

El alcalde de la capital ha añadido que el partido tiene "datos" que apuntan que la mayoría absoluta en 2023 está al alcance de la mano, motivo por el cual considera que el Partido Popular "está tan nervioso". Ese resultado facilitaría, además, que el PSOE alcance la Presidencia de la Diputación de Valladolid, actualmente regentada por el PP, que necesitó el apoyo de Ciudadanos para asegurarse la mayoría absoluta.

El precandidato a la Secretaría general de la Comisión Ejecutiva Provincial ha incidido en que se va a "remangar" en estos dos años que quedan para los comicios municipales para configurar unas candidaturas para recuperar alcaldías y mantener las que ya ejerce el PSOE, por lo que ha ironizado con que lo siente "por el Partido Popular".

Por el momento, eso sí, no ha querido dar pistas sobre las personas que le acompañarán en la lista que pueda proponer para la nueva Ejecutiva provincial ya que todavía tiene que hablar "con mucha gente", si bien se ha mostrado convencido de que el partido cuenta en Valladolid con representantes con experiencia orgánica y de gestión.

Si todo transcurre como Puente espera, sucederá en el cargo al senador y todavía secretario general del PSOE de Valladolid, Manuel Escarda, quien fue elegido hace algo menos de dos meses en un Congreso extraordinario que se celebró en octubre de 2019 convocado por la anterior secretaria, Teresa López, quien no presentó candidatura después de que distintos cargos del partido le reclamaran que dejara la dirección tras los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones municipales de mayo en localidades de la provincia.

El regidor vallisoletano ha reflexionado sobre la posibilidad de tener unos resultados electorales negativos y ha defendido que los riesgos nunca le han "preocupado" y los asume "conscientemente", como recuerda que hizo cuando apoyó a Pedro Sánchez en su candidatura a la Secretaría federal en 2017.

EL "RECORRIDO" DE LA QUERELLA POR EL YATE

Ante otro posible riesgo que podría suponer la querella judicial abierta en un Juzgado por su viaje de varios días en yate acompañado, entre otras personas, por un empresario que se había adjudicado unos meses antes un contrato de urgencia para suministro de material sanitario, Puente ha incidido en que considera que no tiene "el más mínimo recorrido".

"Es la tercera querella, en las dos anteriores el Juzgado las archivó sin siquiera citarme a declarar. Vamos a dar tiempo, pero tengo la impresión que la tercera va a correr la misma suerte, entre otras cosas porque no hay absolutamente nada de cierto en lo que se dice en la querella", ha recalcado.

Tanto Escarda como López han estado presentes en la rueda de prensa de este martes en una muestra de "respaldo" a Óscar Puente de la que han participado también otros cuatro exsecretarios generales de las comisiones ejecutivas provincial del PSOE de Valladolid en la actual etapa democrática. Como ha apuntado Puente son todos los que han ocupado este cargo con las salvedades de los fallecidos Antonio Pérez Solano y Rodríguez Bolaños y Juan Antonio Arévalo Santiago, que no ha podido acudir por motivos de salud.

Así, han acompañado a Puente, además de Manuel Escarda y Teresa López, Juan Colino Salamanca (secretario general de 1982 a 1988 y de 1991 a 1994), Jorge Félix Alonso (de 2000 a 2008), Mario Bedera (de 2008 a 2012) y Javier Izquierdo (de 2012 a 2017).

El alcalde de la capital ha tenido palabras especiales dirigidas a ellos y se detenido especialmente en Escarda, a quien ha agradecido que asumiera "el reto" de mantener unido al partido, algo que ha conseguido, al tiempo que Puente ha defendido que con su candidatura no pretende "enmendar lo hecho, sino reforzarlo" y que el PSOE avance "unido" en los objetivos que tiene por delante.

"UN ANIMAL POLÍTICO"

El propio Escarda ha intervenido brevemente para valorar el paso de Óscar Puente para presentar su candidatura ya que "los retos y los cambios vertiginosos" en la política "hacen necesario un partido sólido y un liderazgo con un animal político a la cabeza con la visión y la perspectiva de Óscar Puente".

Asimismo, Escarda ha defendido que durante los dos años que ha ejercido como secretario provincial ha mantenido una actitud de "escucha, diálogo y mediación" y ha querido poner en valor la labor que ha realizado "a veces ingrata, que a veces pasa desapercibida" al tiempo que ha agradecido el apoyo "unánime" que ha recibido de los compañeros del partido desde que se presentó a la Secretaría general de la Ejecutiva provincial.