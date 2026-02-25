Puente garantiza la finalización de la 'Y' vasca pese a las críticas de EH Bildu

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha garantizado desde el Congreso la finalización de las obras del corredor de Alta Velocidad en Euskadi --conocida como la 'Y' vasca-- y ha afirmado que acabará funcionando como una red de Cercanías en el territorio, aunque EH Bildu ha mostrado su rechazo y le ha instado a renovar los tramos existentes, que son del siglo XIX y diseñaron "los ingenieros de Isabel II".

Lo ha afirmado en la sesión de control del Gobierno tras una interpelación del diputado de EH Bildu Mikel Otero Gabirondo. Puente ha defendido las políticas de su Gobierno respecto a la red de Cercanías y también el AVE, y ha afirmado que sería "temerario" desterrar la 'Y' cuando se encuentra en su fase final, después de dos décadas.

El titular de Transportes ha asumido que los usuarios de Cercanías "multiplican por diez" a los del AVE. Aún así, ha defendido la intención de conectar el 90% de la poblacion en la Alta Velocidad y que "es justo" acabar con el tramo y la Alta Velocidad.

Puente ha afirmado que la 'Y' vasca va a "muy buen ritmo" y ha asegurado que, cuando entre en funcionamiento, superará a los dos corredores de Alta Velocidad que ha inaugurado desde que es titular de transportes --Asturias y Galicia--. Respecto a las obras, ha asegurado que "el Gobierno de Euskadi, con financianción central, está desarrollando la obra".

Además, Óscar Puente ha recordado que "ya está construida la plataforma de Basauri", necesaria para el establecimiento de la línea de Alta Velocidad.

La demora hasta 2033 de la entrada del AVE en Bilbao --el tramo estará terminado este año, pero falta terminar el túnel de Serantes-- pone de manifiesto, según Otero, el "coste de oportunidad" que supone para los habitantes tener que esperar a la conexión entre las capitales para que entre en funcionamiento el tramo de Alta Velocidad.

Otero ha insistido en que la política de la Alta Velocidad se planteó en los años 90 y que ahora las condiciones son diferentes. En este sentido, ha incidido en que las cercanías vascas transportan 60.000 personas al día, aunque "han dejado de ser fiables". Además, ha insistido en que "la diferencia de tiempo sería ridícula", y ha recordado que "la gente quiere que los trenes les den un servicio" y "que sean trenes del siglo XXI".

En este sentido, Puente ha asegurado que no se pretende "desterrar el Cercanías", sino que las conexiones entre las 3 capitales vascas se conviertan "por su cotidianeidad" en una especie de Cercanías en el territorio vasco.

UNA OBRA PÚBLICA SIN COMPETENCIA

Ante la acusación de sobrecostes y retrasos en las obras del Corredor vasco, Puente ha afirmado que "hay que salir fuera" para darse cuenta de que la obra pública en España "no tiene competencia". En esta línea, ha puesto como ejemplo la red británica entre Londres y Birmingham, que lleva proyectada "desde 2012" y, pese a no haber construido ni un solo kilómetro de vía, "han gastado más" que España en toda su red de Alta Velocidad.

Además, Puente se ha referido a "obras faraónicas" que han demorado y elevado los precios en el sistema ferroviario. En concreto, ha hecho referencia al fracaso del 'Metrotrén' de Gijón, comenzado a construir entre 2003 y 2006 y abandonado, dejando la infraestructura sin acabar durante veinte años.

Puente ha admitido que la política ferroviaria española ha pecado de ser "electoralista", pero ha respondido a Otero que está "seguro" de que el dinero invertido en el AVE no habría ido a parar a las redes ferroviarias convencionales, como ha achacado el diputado de Bildu al centralismo ferroviario.

Así, Otero ha incidido en la oportunidad de restablecer un "déficit histórico" en la red de cercanías vasca, y ha recordado que "hace 20 años el tren de Bilbo a Pamplona tardaba 40 minutos, hoy más de una hora".

"MÁS ALLÁ" DE LA 'Y'

El Ministro de Transportes ha recordado que le gustaría "ver en el lado francés el interés" que pone su cartera por la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que "define la Unión Europea" y que, en su opinión, no está siendo igualmente afrontada por el gobierno francés.

Respecto a las mercancías, Puente ha admitido que el transporte ferroviario de mercancias "está en el 4% porque no hay aumento de la cuota". El ministro ha achacado estos datos a la disminución de carbón, pero ha recordado el compomiso del Gobierno con la Unión Europea de "alcanzar e l0% de mercancias antes de 2030".

En este sentido, Otero le ha respondido que "hace 20 años el transporte de mercancías por ferrocarril era del 10%". Por tanto, ha asegurado que sí ha habido "un declive".

El Ministro de Transportes ha defendido la gestión ferroviaria y el funcionamiento de la red, que tiene una "nota media de satisfacción de 6,5 sobre 10". Unas notas que, ha afirmado, son "bastante buenas teniendo en cuenta la percepción actual" de la red ferroviaria.

Pese a ello, Otero ha recordado al ministro que también representan a Navarra, aunque parezca que al Gobierno central y a la cartera de transportes se les olvide cuando hablan del transporte ferroviario.