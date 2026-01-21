Puente promete comparecer en el Congreso "a la mayor brevedad posible" para informar de la tragedia de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y en Adamuz. - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, va comparecer en el Congreso de los Diputados "a la mayor brevedad posible" para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Puente ha confirmado que solicitará comparecer ante la Cámara Baja a petición propia para aportar la información de la que disponga, en una rueda de prensa este miércoles desde la sede del Ministerio.

Además, pedirá la comparecencia en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible del Congreso del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y también del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para que aporten información "técnica".

El ministro ha asegurado que continuará dando explicaciones en los medios de comunicación, aunque ha puntualizado que no va a realizar "ningún tipo de especulación" porque, a su juicio, "hablar de causas antes de conocer las consecuencias" resultad "precipitado" y "poco respetuoso" con las víctimas y sus familias.

"Yo voy a seguir explicando, voy a seguir compareciendo, voy a seguir añadiendo la información de la que disponemos porque esa comunicación es necesaria", ha añadido.