Puente reconoce que "jamás" olvidará esta semana tras el accidente de Adamuz y agradece el "apoyo" y "aliento"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que "jamás" olvidará esta semana tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha agradecido el "apoyo" y "aliento" recibidos.
"Esta semana ha sido muy dura, tanto que jamás la olvidaré", ha lamentado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
El ministro ha señalado que, a quienes les "toca gestionar algo así", también les ayuda "sentir apoyo y aliento", alegando que, por ende, no quiere acabar la semana "sin decir gracias por tanto apoyo y por tanto aliento".
Así se ha expresado después del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, y que ha dejado 45 fallecidos.