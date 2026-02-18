Puente reivindica el Plan de Cercanías de Valencia y asegura que los beneficios llegarán "pronto" a los usuarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto en valor este miércoles desde el Congreso las actuaciones del Plan de Cercanías de Valencia, admitiendo que las obras causan "molestias" en los usuarios de este servicio, aunque ha garantizado que los beneficios llegarán "pronto".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha propuesto al ministro Puente una serie de actuaciones para que las implemente en el servicio de Cercanías de Valencia.

Ante esto, Puente ha tendido la mano a la diputada de Compromís y le ha ofrecido mantener una reunión junto con su equipo para ver qué cosas se pueden añadir a este Plan de Cercanías. "Es el propósito común que compartimos ustedes y nosotros, que es ofrecerle a la ciudadanía valenciana y a la del conjunto de España en general el mejor servicio ferroviario posible", ha añadido el ministro.

En cualquier caso, el titular de Transportes ha enumerado las distintas actuaciones que está llevando a cabo su departamento en el Plan de Cercanías de Valencia, prometiendo que los beneficios llegarán "pronto" a los usuarios.

"La parte negativa de todas las actuaciones que tenemos en marcha son la afectación a los servicios que posiblemente es lo que más perciban en este momento los valencianos y las valencianas", ha reconocido el ministro Puente.

Sobre la renovación de la flota, que ha salido a colación durante la intervención de Micó, el ministro Puente ha criticado la demora por parte del fabricador, aunque ve "muy probable" que se empiecen a tener estos trenes a lo largo de este primer trimestre.

Por último, Puente ha destacado que, con las actuaciones que está llevando a cabo su departamento, la puntualidad en el núcleo de Valencia ha pasado del 85,22% en enero de 2025 al 93,16% en enero de este año 2026.