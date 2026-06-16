Puente señala que Fernández Díaz no tiene "ninguna medida cautelar", en respuesta a la petición contra Begoña Gómez

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado "a mero título informativo", tras conocer que el juez Juan Carlos Peinado ha aplazado la decisión de medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que al ministro del Interior del 'caso Kithcen', Jorge Fernández Díaz, no le han aplicado ninguna medida.

Puente ha asegurado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, que a quien fuera titular de Interior entre 2014 y 2016 "le pide el Ministerio Público 15 años de cárcel" y "no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra él".

"Ni retirada de pasaporte, ni obligación de comparecer 'apud acta' periódicamente, ni prisión preventiva", continúa el ministro socialista tras conocer que la acusación popular pidió ayer la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal de la esposa del presidente del Gobierno, durante la vista en la que se le comunicó la decisión del juez de que sea juzgada por un jurado popular. "Por situarnos", ha conluido el ministro de Transportes.