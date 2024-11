Puente sugiere repensar el Estado autonómico para que se repartan competencias pero "también las responsabilidades"

Dice que el sistema autonómico es "extraño" porque las CCAA apenas recaudan impuestos, como sí hacen los ayuntamientos

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sugerido la necesidad de repensar el Estado autonómico para que se repartan las competencias pero "también las responsabilidades". Además, ha insistido en que el sistema de las autonomías no tiene problema pero que es necesario un cambio de "mentalidad" de quienes las gestionan.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha salido en defensa del actual Estado autonómico tras el debate abierto sobre a quién corresponden las competencias de la gestión del desastre provocado por la DANA, esgrimiendo que "no hay problema" en el sistema de las autonomías, pero que es necesario que se compartan las responsabilidades.

"La corresponsabilidad en un Estado en el que las competencias están muy distribuidas es esencial. Es decir, no vale tener competencias y luego decir, no, que esto me ayude no sé quién, esto no es cosa mía, esto que me manden dinero, Vamos a intentar, si las competencias están repartidas, que repartamos también las responsabilidades", ha defendido el ministro socialista.

Tras insistir en el concepto de "responsabilidad compartida", ha sostenido que España tiene un Estado autonómico "muy bien dimensionado y muy bien estructurado", pero que es necesario "repensar" con qué "mentalidad" y con qué "filosofía" se gestiona.

Puente ha proseguido afirmando que España tiene "un Estado autonómico un poco extraño", porque de entrada los impuestos no los recaudan las autonomías. "Yo que vengo de un ayuntamiento, que he sido alcalde ocho años, y en mi ciudad se recauda el 45% o el 50% de los recursos que el ayuntamiento emplea y gasta. Una autonomía recauda el 5% con mucha suerte. Todo es pedir", ha puesto como ejemplo.

Con todo, ha evitado entrar en el debate sobre quién tiene las competencias en la gestión de la DANA, porque aunque le parece "tentador" y no es un dirigente político que suela "dejar pasar ninguna muleta", lo fundamental en este momento le parece que es "la realidad que hay por delante".

"Luego habrá tiempo para debatir sobre protocolos, sobre nuestro Estado autonómico, si está bien organizado o no, qué ha fallado, habrá fallos humanos, habrá fallos a lo mejor normativos, en fin, eso corresponde a otro momento", ha zanjado el titula de Transportes.

LA INTELIGENCIA POLÍTICA PARA LOS ACUERDOS

Sobre si hay falta de comprensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el sesgo político de los partidos que las gobiernan, el ministro de Transportes ha diagnosticado que es "un problema de actitud" y que él tiene buena relación con gobiernos autonómicos del PP.

"Yo tengo muy buena relación con gobiernos autonómicos, con (Carlos) Mazón, por ejemplo, he tenido una relación muy buena (...) Tengo una excelente relación con (Jorge) Azcón, he estado hace poco en Aragón con él y la verdad es que da gusto trabajar con él. Tengo magnífica relación con alcaldes del PP, como la alcaldesa de Santander o la de Granada", ha agregado.

En cambio, según ha explicado, hay dirigentes que siguen "consignas políticas" y creen que su misión como alcalde o como presidente de una comunidad "es zurrar a Pedro Sánchez" o zurrarle a él como ministro de Transportes.

Para Puente, los problemas de la organización territorial de España no son "una cuestión partidista", sino "muchas veces una cuestión de inteligencia política de cada gobernante": "¿Por qué con unos es fácil entenderse y con otros no? Pues yo creo que por su propia impronta personal".

NO ES TAN FÁCIL COMO MANDAR MILITARES SIN ORGANIZACIÓN

Preguntado por la percepción de los valencianos que ven tardía la respuesta de las administraciones ante la crisis provocada por la DANA, Puente ha dicho que "cualquier catástrofe tiene una fase inicial" de caos, que los recursos "teóricos" no son los mismos que los reales, y que sería "contraproducente" mandar a militares a la zona horas después del temporal sin un mínimo de organización.

"No es tan fácil dimensionar una respuesta a una catástrofe en muy poco tiempo. Y tampoco avisan diciendo 'va a ser en tal momento y va a tener tal dimensión'. No, eso tampoco se sabe. Entonces, hay también una fase inicial que es inevitable y yo creo, sinceramente, que para esta catástrofe en muy poco tiempo se han dimensionado los recursos necesarios para hacerle frente", ha reivindicado.

Puente ha continuado afirmando que a los militares no se les puede mandar "ahí simplemente a estar", ya que tienen que tener "tareas asignadas", además de tener garantizada su seguridad o un sitio donde dormir. "No pensemos que esto es, 'venga mándalos ahí, mételos ahí, que desfilen los militares por la calle'. Eso no vale para nada. Es más, es que probablemente sería contraproducente", ha añadido.