Puente traslada su pésame y "absoluta desolación" por la muerte de la exministra Báñez en el accidente de Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Puente ha dado nuevos detalles sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que tuvo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado su pésame y "absoluta desolación" por la muerta de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Arduz (Toledo), que dejó al menos 69 muertos tras la colisión de dos trenes.

En la rueda de prensa desde el Ministerio de Transportes, Puente ha relatado que no ha podido hablar con el marido e hijos de la fallecida, pero sí con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que compartió gobierno con Báñez.

La ministra ha trasladado a los familiares de Báñez como al resto de las víctimas todo su afecto, empatía y dolor. "No conocí a Fátima Bañez, pero desde luego me inspira cariño y simpatía. Lo lamento en el alma", ha afirmado el ministro.

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que salieron de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.