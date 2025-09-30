Puente ve "coherente" que Besteiro (PSdeG) pida la gratuidad de la AP-9: "Lo ha defendido siempre"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, cree que el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, "nunca será incoherente" pidiendo la gratuidad de la AP-9 porque, a su juicio, es lo que "ha defendido siempre", a la vez que ha señalado al PP como los "responsables" de que se mantenga este peaje en Galicia.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el parlamentario gallego del PP José Manuel Balseiro ha formulado una pregunta al ministro Puente sobre si respalda las palabras de Besteiro en relación a la AP-9, aunque también ha aprovechado para cargar contra la inversión ferroviaria en Lugo.

Sin embargo, el ministro Puente ha recriminado al senador del PP que haya pasado de puntillas por la situación de la AP-9 y que se haya centrado en la inversión ferroviaria en Lugo, recordando que el actual líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a llevar la alta velocidad a esta provincia durante una campaña electoral en Galicia.

En cualquier caso, Puente se ha referido a la situación de la AP-9 y, como ha hecho en otras intervenciones desde las Cortes Generales, ha cargado contra el Gobierno 'popular' de José María Aznar por prolongar la concesión de la AP-9.

Por ello, ha reivindicado las bonificaciones aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los viajeros recurrentes, insistiendo en que Besteiro puede "plantear lo que quiera porque nunca será incoherente con lo que ha defendido siempre".

Para cerrar su intervención, Puente ha vuelto a criticar la decisión del Gobierno de Aznar de prolongar la concesión de la AP-9 y ha proclamado que, bajo su punto de vista, Aznar "sigue mandando en el PP" actualmente.