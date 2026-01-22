Puente ve "intransferible" la red de Rodalies a la Generalitat: "Estaríamos troceando algo que interconecta a todos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el traspaso total del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña es "intransferible", al advertir de que gran parte de la red forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y, por tanto, "estaría troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos".

Puente se ha pronunciado así en una entrevista en Cope después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclamara la transferencia total del servicio al considerar que existe una "no inversión y dejadez del Estado" en Rodalies, tras el accidente en Gelida donde falleció un maquinista.

En este sentido, el titular de Transportes ha subrayado que gran parte del trazado de Rodalies comparte vías con trenes de larga y media distancia y con trenes de mercancías, lo que hace "muy complicada" separar la gestión de la infraestructura. "No se puede transferir la red porque estaríamos troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos", ha afirmado.

Estas declaraciones se producen después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, pidiera a Junqueras "no alimentar polémicas" y recordara que el traspaso de Rodalies "se está discutiendo", apelando a centrar los esfuerzos en el acompañamiento a las víctimas y en garantizar la máxima transparencia tras el accidente.

Asimismo, Puente ha explicado que la situación de Rodalies es "muy complicada" porque presenta dos características que la diferencian del resto de la red ferroviaria española: una "obsolescencia muy grande", al tratarse de la red "más antigua de toda España", y un largo periodo de "abandono" previo. "Ahora estamos en una situación muy compleja, con una red obsoleta y muchísima obra en marcha", ha señalado.

Según ha detallado, la coexistencia de numerosas actuaciones de mejora con la prestación del servicio genera "muchas incidencias", una situación que se ha visto agravada en los últimos días por una meteorología adversa y por el trazado singular de la red, que discurre por zonas donde hoy "probablemente nunca se hubiera planteado" una infraestructura ferroviaria.

En este contexto, Puente ha recordado que el accidente de Gelida se produjo tras el colapso de un muro que cayó sobre la cabina del tren, causando la muerte de un maquinista en prácticas, y ha señalado que en Rodalies "llueve sobremojado", en alusión a la acumulación de problemas estructurales, climáticos y operativos.