Puente veía una "anomalía" que el caso de Begoña Gómez fuera secreto y celebra que se levante

Subraya que la Audiencia de Madrid no entra en el fondo y solo avala que se pueda admitir la denuncia



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha celebrado que el juez que instruye el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, haya decidido levantar el secreto de sumario y considera que suponía una "anomalía" y no era razonable mantenerlo reservado porque la denuncia está basada en noticias periodísticas.

Puente ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado el recurso de la Fiscalía y avala la investigación a Gómez. No obstante, Puente dice la Audiencia no entra en el fondo del asunto y simplemente avala que se pueda admitir la denuncia y llevar a cabo la instrucción.

Considera además que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid contiene extremos "relevantes", como el hecho de "acotar la investigación a una parte de la denuncia". En este sentido se refiere a que el considera "una simple conjetura" que Gómez pudiera mediar en el rescate público a la aerolínea Air Europa, "más allá de llamativas coincidencias temporales y personales", según indica la resolución judicial.

Por el contrario este tribunal señala que existen "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación en la parte relativa a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés. En esa denuncia, la organización Manos Limpias sostenía que Begoña Gómez recomendó y avaló por carta de recomenación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas, como Barrabés.

El ministro Puente considera también que el auto de la Audiencia Provincial "pone en solfa" la declaración de secreto de sumario, que a su juicio llamaba la atención y no tenía mucho sentido, "teniendo en cuenta que la denuncia responde a noticias periodísticas".

"No parece muy razonable que se decrete un secreto del sumario cuando la información en la que se basa la denuncia es una información, precisamente, que está en los medios de comunicación", ha añadido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

CONVENCIDO DE QUE LA CAUSA SE ARCHIVARÁ

En la misma línea piensa que haber establecido el secreto de sumario era una "anomalía" y explica que si el juez no la ha citado a declarar significa que en estos momentos no tiene elementos probatorios suficientes en estos momentos para hacerlo y por tanto lo que está haciendo es citar a terceras personas, "a testigos" y recabar documentos para llegar a una conclusión sobre si necesita o no que acuda a declarar.

No obstante, ha puntualizado que si la cita a declarar tampoco se puede llegar a ninguna conclusión porque después de hacerlo pueden pasar dos cosas, que se archive la causa o el juez continúe con la instrucción.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que finalmente la causa se archivará e insiste en que el informe de la UCO es "muy contundente" al sostener que la influencia de la mujer del presidente del Gobierno en esas contrataciones es "nula, cero, ninguna", según ha expresado.

Además, Puente se ha puesto a él mismo como ejemplo al señalar que le han puesto cuatro querellas mientras fue alcalde de Valladolid y en todas ellas estuvo como investigado pero no llegó a declarar en ninguna. "Lo que hace el juez es, toma declaración a algunos testigos, recaba prueba documental y a partir de ahí decide si cree que se debe citar a la investigada o archiva. Por tanto, entra dentro de lo normal", ha reiterado.

"TODA ESPAÑA SABÍA QUE ESTABA INVESTIGADA"

Además, asegura que en el Gobierno hay "absoluta tranquilidad" porque están convencidos de que no hay ninguna actuación irregular y que "pronto se esclarecerán los hechos".

En la misma línea, sostiene que el levantamiento del secreto de sumario no ha revelado nada nuevo sobre la situación procesal de la esposa de Sánchez, pues "toda España sabía" que estaba "investigada", según ha afirmado.

"Todo el mundo sabía que estaba investigada, otra cosa es el cariz o el valor que se le quiera dar a esa expresión", ha añadido Puente, que considera que "no equivale a la imputación como está sosteniendo el Partido Popular".

NO AFECTARÁ A LAS EUROPEAS

Por otro lado, Puente sostiene que las últimas revelaciones sobre la mujer de Sánchez, que han copado la sesión de control al Gobierno de este miércoles, no afectarán al resultado de las elecciones europeas. "Eso es lo que cree el PP, por eso se vuelva en este tema", ha reprochado.

En la misma línea sostiene que las elecciones del 9 de junio se decidirán por lo que cada partido quiere para Europa. "Si queremos a la gente que va con la motosierra y los recortes, o si queremos una Europa social que apueste por los fondos europeos que tanto han hecho crecer y tan bien le han venido a nuestro país", ha resumido.