Puigdemont, Otegi y Torra destacan la lucha por la soberanía y el legado del partido Estat Catalán en su centenario

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi y el exvicepresidente del Govern Josep Lluís Carod-Rovira han reivindicado este viernes la lucha por la soberanía, la vigencia y el legado de los ideales de Estat Catalá, el primer partido independentista catalán fundado por el expresidente de la Generalitat Francesc Maciá en 1922.

En un acto para conmemorar el centenario de este partido, Borrás ha reivindicado que el anhelo de Estat Català sigue "más vivo que nunca" y demuestra, a su juicio, que el independentismo se remonta a muchos años atrás.

"Es bueno repetirlo, especialmente a las puertas de la celebración de los cinco años de la ilusión colectiva que hubo en otoño de 2017, y cinco años después de que se desatara la represión del Estado contra nosotros", ha destacado.

Para Borràs, el anhelo de los que impulsaron Estat Català han conseguido situarse en "la centralidad entre la mayoría de ciudadanos del país que, como ya se demostró en 2017, perseveran" en conseguir la independencia.

"La historia de Estat Català da fe de la importancia de la persistencia, de resistir y del valor que la osadía tiene para un proyecto como el que compartimos", ha señalado la presidenta del Parlament, que ha recordado también lo que representó Macià.

MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA

En un vídeo, Puigdemont ha defendido que Estat Català representa la continuidad del movimiento independentista "que asumió que Cataluña sólo podría hacerse valer desde una posición de poder, siendo un Estado de pleno derecho".

En su opinión, el espíritu fundacional de esta formación prevalece actualmente y es el motor que impulsa al independentismo a seguir "en el camino hacia una república catalana", y ha defendido que Macià fue pionero en entender que Cataluña tenía que proyectarse al mundo y que así lo hizo.

Según Puigdemont, las ideas que proyecto Estat Català se han fortalecido hasta hoy "pese a la represión del Estado hacia Cataluña en este siglo", y por ello considera que la formación une la lucha de todas las generaciones de catalanes que han dedicado su vida a lograr la independencia.

"Esta voluntad de ser y esta persistencia ha sido imprescindible para nuestra supervivencia como nación y para sobrevivir a todas las adversidades", ha subrayado el expresidente de la Generalitat, que ha añadido que, pese a todo, queda mucho camino por recorrer y que hay que hacerlo con unidad.

Para Torra, las ideas que defendía Estat Català han triunfado porque lo que reclamaban en 1922 es lo que defiende, a su juicio, la sociedad catalana, ya que entonces se oponían a los pactos con el Estado, a buscar un encaje de Cataluña en España y pedían la independencia para asegurar "la viabilidad de la nación".

TORRA REIVINDICA A MACIÀ

"No se han sentido nunca apremiados o preocupados por un miedo que atenaza, demasiado a menudo, la clase política catalana", ha sostenido Torra, que ha reivindicado a Macià como uno de sus referentes.

En su intervención, Carod-Rovira ha lamentado que el catalanismo que, en estos 100 años, ha participado de la política en toda España haya recibido como respuesta "represión física, expolio económico, menosprecio por la cultura nacional y minorización de la lengua catalana".

"Otro catalanismo, igualmente ingenuo e inocente, federalista, ha fracasado porque en España no hay federales. No los ha habido nunca, ni tradición, cultura ni voluntad federal. Y cuándo han mandado, como ahora, no han federalizado absolutamente nada", ha añadido el exlíder de ERC, que cree que lo mejor que pueden hacer los catalanes es abandonar España y tenerla como vecina.

Por ello, ha llamado a pasar a la acción con dirigentes que estén a la altura de lo que piden los catalanes y Estat Català: "Si Francesc Macià estuviera aquí, 100 años después, nos diría: ¿Aún estamos así?"

OTEGI: EL FINAL DEL CAMINO, LA REPÚBLICA CATALANA Y VASCA

También ha mostrado su apoyo a Estat Català el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que en un vídeo ha resaltado la lucha de la formación "por la libertad y la plena soberanía de los Països Catalans en defensa de la dignidad nacional del país y de la lengua catalana".

"No hemos llegado al final del camino. El final de nuestro camino es una república vasca y catalana", ha manifestado Otegi, que ha defendido que Macià fue un defensor intachable de las libertades de Cataluña.

En el acto también ha intervenido la presidenta de la asamblea de representantes del Consell per la República, Ona Curto, y el alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu, y se ha leído un manifiesto que revindica que Estat Català fue la primera formación política de carácter independentista, una de las más antiguos de Europa y que su militancia está comprometida "con la libertad y la soberanía de la nación catalana".