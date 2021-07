Puigdemont pide suspender el procedimiento y acusa al Tribunal de Cuentas de ocultar votos de consejeros progresistas

Los votos advertían en 2019 que el informe en el que se basa la liquidación provisional se aprobó con "incomprensible urgencia"

La defensa del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont ha remitido un escrito a la instructora del expediente del Tribunal de Cuentas sobre los gastos para las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior, Esperanza García, en la que le pide que suspenda la tramitación del procedimiento hasta que no se aclare por qué no ha sido remitida a las defensas determinada documentación generada por el órgano contable sobre este asunto.

Se refiere, concretamente, a los votos concurrentes de consejeros progresistas de este órgano que en 2019 advirtieron de determinadas anomalías en el informe que sustenta el expediente contable por el que se exigen a su cliente y otros 33 ex cargos del Govern fianzas por 5,4 millones de euros.

Según informó Infolibre, consejeros adscritos al sector progresista y

minoritario alertaron en 2019 de que el informe aprobado el 28 de marzo de aquel año, y en el que se sustenta la liquidación provisional por la que se exigen las fianzas millonarias, llegó al Pleno de este órgano con "incomprensible urgencia", sin tiempo para examinarlo y sin que

presidencia del departamento de fiscalización del tribunal accediera a ampliar el plazo para su análisis.

Una consejera llegó a sostener, según el citado diario, que en contra de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el trámite de elaboración del informe no se permitió a las entidades públicas afectadas hacer alegaciones y tampoco se dio traslado del asunto al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Tras conocer estos hechos, la defensa de Puigdemont remitió escrito a la instructora García solicitando que se les entregara copia de estos votos concurrentes que firmaban las consejeros Enriqueta Chicano y Felipe García, y tan sólo un día después la responsable del expediente les contesto que no tenía a su disposición esta información en la Unidad de actuaciones previas, que es a la que ella pertenece, por lo que debían solicitarla al "órgano correspondiente del Tribunal de Cuentas", según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

CONCLUSIONES "SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS"

Tras realizar las defensas un nuevo requerimiento, este mismo lunes la instructora les informó que, en todo caso, las conclusiones del expediente "están suficientemente soportadas y motivadas con la documentación que obra en las actuaciones, por lo que no procede acceder a lo solicitado".

El letrado de Puigdemont, Gonzálo Boye, le ha vuelto a responder con un escrito en el que se pregunta "si es posible que las actuaciones de las cuales trae causa las decisiones de la delegada instructora sean más amplias de lo conocido hasta el momento por las partes e, incluso, por la propia delegada instructora".

También le cuestiona si es norma habitual de este Tribunal de Cuentas "iniciar procedimientos, incluso ya de embargo por cuantías de varios millones de euros, sin disponer la propia Delegada Instructora del total de las actuaciones que formarían parte del procedimiento", por lo que piden su suspensión hasta que se aclare lo que realmente está sucediendo con esos "votos concurrentes".