Quedan en libertad los seis detenidos por la UCO en la nueva pieza del 'caso Koldo'

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su salida de registrar la casa de José Luis Ábalos - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a los seis detenidos este jueves en el marco de la nueva pieza separada del 'caso Koldo' que instruye la Audiencia Nacional, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Entre los detenidos por la UCO figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos --en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'--, y que se encontraba en la vivienda del exdirigente socialista mientras los agentes registraban su domicilio de Valencia.

Otro de los detenidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno es Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017. El principal partido de la oposición lo citó en la 'comisión Koldo' en el Senado, pero se negó a declarar.

El juez Ismael Moreno abrió el pasado martes una pieza separada del 'caso Koldo' tras recibir un nuevo informe de la UCO. Los agentes también se han personado en la sede de Adif con un requerimiento de información, así como en la sede en Sevilla de la constructora Azvi.