Rajoy acusa a Sánchez del "gravísimo error" de acercarse a China, una "dictadura" que apoya a Rusia contra Ucrania

Archivo - El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer el "gravísimo error" de acercarse a China, cuando este país es una "dictadura" que está con Rusia en contra de Ucrania, "no se corta nada" en apoyar dictaduras latinoamericanas, es un rival comercial de Europa y coacciona a la UE en el acceso a materiales críticos.

Así se ha expresado el exjefe del Ejecutivo español durante un diálogo con el exviceprimer ministro de Portugal, Paulo Portas, moderado por la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, en el foro La Toja, que se está celebrando estos días en Lisboa.

Mariano Rajoy admite que con China "se puede comerciar" pero considera que "algunos se están acercando" a este país "cometiendo un gravísimo error", en referencia --aunque sin citarle expresamente-- a Pedro Sánchez, que ha realizado recientemente un viaje oficial a este país, el cuarto en cuatro años, y ha sido recibido por Xi Jin Ping, quien ha dado a España el carácter de socio estratégico dentro de la UE.

En opinión de Rajoy, "China puede ser un socio para cooperar, puede ser un competidor económico o puede ser un rival, y en este momento China se ha convertido en un rival". Ha sostenido esta afirmación señalando que el déficit comercial que hay con China es "brutal" ya que España no exporta "ni el 2 por ciento" a China, mientras que éste se ha situado como el "segundo país del que más importamos del mundo".

A esto se une, ha criticado, que las empresas europeas tienen dificultades para acceder a los mercados chinos, mientras que "ellos se benefician de las oportunidades que ofrece la Unión Europea".

Otro asunto que el expresidente ha calificado de "muy peligroso" es la "sobreproducción masiva y subsidiada" de China con "poco consumo interno" y la exportación a otros mercados haciendo "dumping" y creando muchos problemas a la Unión Europea. Junto a todo ello, ha citado las "coacciones" en el acceso a los materiales críticos.

CHINA "NO SE CORTA NADA" EN APOYAR A LAS DICTADURAS LATINOAMERICANAS

También ha argumentado que China es una "dictadura" que practica un "capitalismo agresivo" y de Estado. "Hay quien dice que Xi Jin Ping manda más que Mao y puede que sea así", ha apostillado al tiempo que ha destacado como elemento "muy importante" el hecho de que China "está apoyando a Rusia en el tema de Ucrania, con absoluta claridad".

En este mismo sentido, ha recordado que el país asiático "está apoyando a las dictaduras latinoamericanas". "No se cortan nada", ha exclamado Mariano Rajoy quien ha advertido que esto "conviene tenerlo en cuenta".

Por ello, considera que el sitio de España y de Europa "debe seguir siendo con las democracias", entre ellas EEUU. "Si no, ¿con quién vamos a estar, con las dictaduras?", se ha preguntado. También ha defendido a la OTAN como instrumento de defensa para cuando la UE sea atacada. Algo que, en su opinión, es compatible con tener una política de seguridad y defensa "como Dios manda" y no tenerla "arrendada" a los EEUU como se ha venido teniendo durante tantos años.

"NO ESTÁ ESCRITO" QUE LA SITUACIÓN EN EEUU CON TRUMP SEA "ETERNA"

Según Rajoy, España y Europa no tienen que cambiar su posición a pesar de las políticas y los bandazos de Donald Trump, ya que ha advertido de que "no está escrito que esta situación sea eterna". "Aliarse con otros por razones coyunturales es un enorme error" aunque en este momento haya una coyuntura que no genera "ninguna emoción", ha exclamado.

Además del reto de la seguridad, Rajoy cree que Europa tiene otros como: evitar guerras y preservar las democracias frente a "enemigos muy serios" que son los populistas de "extrema derecha, izquierda y de extrema necedad" y mejorar la dependencia tecnológica de China y la energética, recordando la paradoja de que aún se está comprando gas a Rusia.

En línea con esta reflexión, ha apuntado que si se quiere tener un mundo mejor hay que "denunciar" lo que está ocurriendo en países como Venezuela, donde se ha tenido que ir la tercera parte de la población y de China, una país "estupendo" en el que no le gustaría vivir: "de ninguna de las maneras".

Mariano Rajoy ha concluido que Europa debe hablar con una sola voz y poner en común sus fuerzas, solo así podrá ser un actor internacional ya que no se puede permitir el lujo de que Rusia "se salga con la suya en Ucrania", recordando que el principio de Vladimir Putin es volver a la gran Rusia. "Ha llegado el momento de mover el tablero y tirar adelante con determinación", ha concluido.

PAULO PORTAS APUESTA POR PACTOS DE CENTRO DERECHA Y CENTRO IZQUIERDA

El exviceprimer ministro de Portugal, Paulo Portas, se ha mostrado de acuerdo con Mariano Rajoy al afirmar que no se puede dejar que Rusia gane en Ucrania y pide no olvidar que Putin ha disputado 8 guerras en 25 años de poder, todas ellas con antiguas repúblicas soviéticas.

"Quien me dice que no va a tener la tentación de pasar la frontera de la OTAN y meterse en los países bálticos", se ha preguntado al tiempo que ha señalado que Ucrania está pasando a ser un problema "exclusivamente" europeo dada la "rara posición de aparente neutralidad" que tiene EEUU y que en su opinión es de apoyo a Putin.

El ex mandatario portugués ha estado de acuerdo con los retos que ha mencionado Rajoy y ha añadido cuatro más. El primero, el reto demográfico, asegurando que Europa corre el riesgo de pasar de ser el "viejo continente a un continente muy viejo", recordando que la media de edad de Europa supera los 49 años y la de España y Portugal los 46.

En este punto, ha apostado por alcanzar acuerdos que ahora, ha dicho, "no están de moda", pero que pasan porque el centro izquierda y el centro derecha pacten las políticas de vivienda, fiscales y migratorias.

En segundo lugar, ha recordado el "problema serio de la innovación" ya que Europa "saló del podio" en 2018. El tercer reto es, en opinión de Paulo Porta, la productividad en relación con EEUU que está 20 puntos por debajo en Europa y finalmente la necesidad de desarrollar energías propias como la nuclear o el hidrógeno verde porque considera que la UE no puede depender siempre de los conflictos del Golfo Pérsico.

En este contexto, Paulo Portas ha recordado lo aprendido de sus vecinos gallegos y es que "cuando viene tempestad hay que ponerse de perfil", por lo que ha planteado "comprar tiempo" en la situación actual.

Así, ha defendido mantener la relación con EEUU sin importar quién sea su presidente por que norteamérica es una "democracia" y Donald Trump no va a seguir siendo presidente para siempre.

También ha querido lanzar la advertencia de que la alianza oriental entre Rusia y China es "más estable" que la actual entre EEUU y Europa y ha criticado que el presidente de EEUU diga que la OTAN es un "tigre de papel", ya que Vladimir Putin "escucha, registra y toma nota".

"La crisis y tensión en la OTAN no nos conviene", ha exclamado para apostar por comprar "paciencia" y tiempo porque la diferencia en ese triángulo entre Rusia, China y EEUU es que este último país es una democracia.