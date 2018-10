Rajoy felicita a Regino Hernández por su "histórica" medalla olímpica

Publicado 15/02/2018 15:10:32 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado a Regino Hernández por su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en PyeongChang, y que lo haya logrado 26 años después del bronce de la esquiadora de Blanca Fernández Ochoa.

"Has logrado que España vuelva al podio de los Juegos de Invierno", dice Rajoy en el telegrama que ha dirigido al deportista. "Tu tesón, tu talento y tu esfuerzo te han llevado a alcanzar este éxito de 'guerrero', con el que has rendido homenaje a Israel Planas y has llenado de orgullo y alegría a todos los españoles", añade el presidente.

Rajoy ya había firmado también un mensaje en su cuenta en Twitter para enviarle la enhorabuena a Regino Hernández por una "histórica medalla de bronce".