Rajoy recuerda a Fátima Báñez tras la tragedia de Urda: "Nunca fue partidaria de la bronca"

Archivo - Mariano Rajoy y Fátima Báñez en el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha recordado este jueves la figura de su exministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se ha saldado con la vida de al menos 69 personas, y ha destacado su apuesta por el entendimiento: "Nunca fue partidaria del enfrentamiento ni de la bronca".

"Fátima Báñez ya no está con nosotros. Pero nos deja muchas cosas", ha expresado Rajoy a través de un artículo de opinión publicado en 'El Debate', que ha recogido Europa Press. La exministra encabezó la cartera de Trabajo y Economía Social desde 2011 hasta 2018 con el Gobierno de Rajoy y, durante un breve período en el año 2016 fue también ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

UNA MUJER "COMPETENTE Y MUY CAPAZ"

En el artículo, Rajoy ha recordado su trabajo en el equipo económico de su Gobierno y en la oposición. "Ahí es más difícil. Antes y después de las elecciones de 2011, Fátima, figura señera de ese equipo, estuvo a mi lado. Entró en el Gobierno cuando yo lo hice y salió en el momento en que yo dejé de ser presidente", ha manifestado.

El expresidente del Gobierno ha recordado a Báñez como una mujer "competente y muy capaz" y ha reivindicado su papel en la reforma laboral y de pensiones que llevó a cabo el Ejecutivo en el año 2012.

"Junto con otras decisiones que adoptamos entonces, ambas fueron decisivas para recuperar la economía quebrada que heredamos del Gobierno anterior y evitar el rescate europeo", ha subrayado, para recordar que tras la decisión parte de la sociedad española se manifestó a través de dos huelgas generales. "Pero valió la pena", ha apostillado.

RECUPERÓ EL DIÁLOGO CON LOS SINDICATOS TRAS LAS HUELGAS GENERALES

Así, Rajoy ha rememorado como en ese momento Báñez le convenció para recuperar el diálogo con los sindicatos. "Confieso que, después de lo vivido, yo tenía mis dudas. Pero Fátima tenía razón. Nunca fue partidaria del enfrentamiento. Tampoco de la bronca", ha admitido Rajoy.

El exdirigente 'popular' ha defendido que su apuesta por el entendimiento era compatible con "mantener la posición propia, cuando el interés general así lo demandaba". "Esa política de construir y a la vez defender lo que es necesario hacer, es responsabilidad de quien gobierna y cuando no se actúa con un mínimo de cabeza y solo se busca arrasar al adversario, sucede que la convivencia se resquebraja y el ambiente se vuelve irrespirable", ha elogiado.

El exmandatario ha querido recordar también que la exministra era una persona "buena", "positiva" y "componedora", que supo arreglar temas de cariz político, pero también personal. "Una mujer además con un gran corazón. Por eso era respetada y querida por casi todos. Se lo merece y se lo ganó", ha sostenido.

Así las cosas, Rajoy ha expresado que "hasta ayer siguió siendo la misma" y ha recordado las reuniones que siendo parte del mismo "grupo de amigos" seguían manteniendo "para intentar ser un poco más felices". "Hoy estamos tristes. Pero nos vamos a recuperar", ha asegurado, para recordar también a su marido, Jaime Alonso, y a sus hijos.

"Recordaremos a Fátima, su simpatía, su alegría contagiosa, su generosidad. Porque recordar es lograr que vivan siempre entre nosotros los que nos han dejado y no queremos olvidar nunca", ha finalizado.