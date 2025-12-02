Rajoy reprocha a Vox el "torpedeo constante" al PP y no ve "sentido" a una moción de censura sin los votos garantizados

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presenta su nuevo libro 'El arte de gobernar', en una charla organizada por Diario SUR en Málaga. A 2 de diciembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). El nuevo libro de Rajoy, ‘El arte de gobernar’, recoge u - Álex Zea - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reprochado a Vox su "torpedeo constante" a las iniciativas del Partido Popular, especialmente en los Parlamentos autonómicos, a la vez que ha rechazado presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque sin tener los votos garantizados "no sirve para nada".

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Rajoy ha defendido que "en política se está para construir" y, preguntado por la relación del PP con Vox, ha recordado que los de Santiago Abascal han rechazado pactar presupuestos en alguna de las autonomías que gobiernan los 'populares', como Cantabria, Extremadura, Castilla y León o, más recientemente, Baleares.

El expresidente ha afeado a Vox por "el torpedeo constante a las iniciativas más importantes" y los "ataques" al Partido Popular, y que también dedique la mitad del tiempo de sus intervenciones a criticar a la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo. "Oiga, no va de eso. Es que se le nota las ganas de utilizar como munición electoral cualquier cosa. Vamos a ser serios y dejarnos de bromas", ha pedido.

Cuestionado por si él gobernaría en coalición con Vox, Rajoy ha explicado que primero "hablaría" para que le garantizasen "respeto a la democracia, la Constitución y un programa para cuatro años" porque los pactos "exigen rigor y seriedad por ambas partes". El exlíder 'popular' ha matizado, eso sí, que ve "absolutamente inviable" pactar ahora con Junts.

MOCIÓN DE CENSURA

Sobre una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno, Rajoy ha mostrado su apoyo a la posición de la dirección nacional del PP, que no ve "votos" para presentarla. "Creo que en este momento no sirve para nada porque eso supone hacer un debate de 48 horas en el Congreso, se pierde porque no hay los votos suficientes y luego volvemos a estar en la misma situación", ha dicho el expresidente, reiterando que "no ve sentido" a presentarla.

Al respecto, ha censurado que España viva en "una anomalía democrática" con el Gobierno de Sánchez, el "periodo más oscuro de la reciente historia de España, al menos desde que se ha aprobado la Constitución en el año 1978".

"Sin presupuestos no se puede gobernar en ninguna democracia. Ese ya es un argumento decisivo", ha abundado el exjefe del Ejecutivo, que ha insistido en pedir la dimisión o la convocatoria de elecciones.

PROCESO ELECTORAL

Cuestionado textualmente por si hay que tener temor por la "higiene" de las elecciones en España, Rajoy ha recordado que es una persona prudente pero ha señalado: "A mí no me gusta acusar sin pruebas, pero es que visto lo visto conviene no descartar absolutamente nada".

Sin embargo, ha aclarado que no quiere "ni pensar" que "esto se puede producir" en España porque está la Unión Europea. "Por tanto, yo espero que eso no se produzca nunca y que nadie tenga la tentación de hacerlo", ha advertido Rajoy, a la vez que ha avisado que se hay un intento de "manipular unas elecciones", Europa "actuaría".