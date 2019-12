Ramón Jáuregui cree que es "inevitable y necesario" el diálogo con ERC y buscar soluciones en el marco de las leyes

Publicado 17/12/2019 11:01:35 CET

Apuesta por llegar a "un nuevo Estatuto validado por el TC y un referéndum de ratificación para dar legitimidad al pacto"

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El histórico dirigente del PSOE, exministro y exvicelehendakari, Ramón Jáuregui, ha afirmado este martes que es "inevitable y necesario" el diálogo con ERC y que se busquen soluciones en el marco de las leyes. En este sentido, se ha preguntado si "eso es tan grave".

En un artículo publicado en El Correo y el Diario Vasco, recogido por Europa Press, Jáuregui ha reconocido que "mucho de lo que se está haciendo y diciendo el PSOE" después del 10-N "es por necesidad". "Es más, no oculto que en campaña no fue este su discurso, pero hoy la estrategia de Sánchez es inevitable y buscar el diálogo político con Esquerra es, no solo necesario para la gobernabilidad de España, si no bueno para encauzar a la política lo que solo políticamente debe ser resuelto", ha añadido.

En este sentido, ha añadido que "los compromisos no pueden ir más allá de formalizar la voluntad de diálogo y la búsqueda de soluciones en el marco de nuestras leyes". Por ello, se pregunta si "eso es tan grave".

"Desconozco los términos de la negociación del PSOE con Esquerra. Tiempo habrá para juzgar los acuerdos, si finalmente los hubiera, pero las críticas al diálogo mismo son inconsistentes. ¿Acaso hay otra opción de gobierno?. Cualquier otro intento nos conduce a nuevas elecciones", ha manifestado.

Ramón Jáuregui ha lamentado que, "desgraciadamente", la regla que algunos defendieron cuando el PSOE se abstuvo "para que gobernará el único que podía hacerlo en 2016, no se ha sentado en la cultura política española".

"Esa regla deberíamos llevar la ley para evitar esta catástrofe que estamos viviendo desde hace cuatro años. Por eso la tercera vía del PSC sigue siendo la única salida. Difícil, lo sé, pero es la vía a explorar, algo que no se ha hecho en los últimos 10 años de política española. Eso empieza por facilitar el desmarque de Esquerra de Puigdemont y Junts per Catalunya ahora y provocar mañana unas elecciones autonómicas catalanas para forjar después una alianza de gobierno de las izquierdas con el PSC de bisagra y gozne negociador", ha señalado.

NUEVO ESTATUTO Y REFERÉNDUM

Por ello, cree que hay que llegar a "un nuevo Estatuto validado por el Tribunal Constitucional y un referéndum de ratificación para dar legitimidad política y social al pacto". "Eso es la tercera vía o algo en esa línea. Todo lo demás es persistir en el error y en la inacción", ha apuntado.

Ramón Jáuregui ha señalado que la propuesta de Pedro Sánchez de abordar el tema catalán mediante el diálogo y en el marco de las leyes, se parece mucho a la tercera vía en la que siempre ha estado el PSC". "Solo la tercera vía nos ofrece opciones de solución. Por eso, el PSC se merece nuestro aplauso por su persistencia, por su coherencia, por su defensa del pacto entre diferentes, por ofrecerse una y otra vez como partido del diálogo y acuerdo con el nacionalismo", ha manifestado.

Jáuregui considera que es esta la razón por la que el PSC ha votado a Miquel Iceta por unanimidad como líder. "Durante los últimos años su partido sufrió un desgaste brutal, un asalto fratricida por sus extremos. Notables dirigentes se fueron al nacionalismo, alcaldes y exconsejeros, nombres ilustres, militantes y votos, engordaron a Esquerra", ha añadido.

También ha recordado que Ciudadanos "se llevó igualmente cuadros muy relevantes y, sobre todo, miles de votos", mientras el PSC "aguantó, mantuvo su mano tendida, incomprendida a veces en el PSOE".