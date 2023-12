La red de apoyo a presos de ETA defiende su campaña con payasos y lo compara con los niños en actos de la Guardia Civil

Azkarraga alude a los menores que se suben a una tanqueta el Día de las Fuerzas Armadas o van a un mitin para ser besados por Feijóo



VITORIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red ciudadana Sare de apoyo a los presos de ETA ha defendido su vídeo con los payasos 'Porrots, Pirrits y Marimotots' y niños en apoyo a los miembros de la banda terrorista que cumplen condena por delitos de terrorismo y lo ha comparado con la presencia de menores acompañados por sus padres en los actos de la Guardia Civil o los que van al Día de las Fuerzas Armadas para montarse en una "tanqueta" o a un mitin del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "los bese como si fuese la Virgen de Lourdes".

El exconsejero vasco y representante de Sare, Joseba Azkarraga, se ha pronunciado de esta forma en su comparecencia este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, donde ha dado su opinión sobre las medidas de "excepción" aplicadas a los presos que pertenecieron a la desaparecida organización terrorista.

Azkarraga ha defendido que los niños que acuden a las marchas por los presos etarras están acompañados por sus padres, como también lo están los menores que participan en los actos de la Guardia Civil durante la festividad de la Virgen de El Pilar.

De esta forma, ha denunciado la "campaña de criminalización" que --según ha afirmado-- está padeciendo Sare por la difusión de un vídeo en defensa de los derechos de los presos que en su día pertenecieron a ETA, en el que aparecen menores de edad junto a los payasos 'Porrots, Pirrits y Marimotots'.

Asimismo, ha criticado que partidos como el PP censuren este vídeo mientras, al mismo tiempo, los miembros esta formación "lloran de emoción" al ver a menores de edad "montados en una tanqueta con un subfusil en la mano" en el Día de las Fuerzas Armadas. También ha dicho que hay padres que llevan a sus hijos a los mítines del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que este "los bese como si fuese la Virgen de Lourdes".

NIEGA QUE PIDAN IMPUNIDAD PARA LOS ETARRAS

Según Azkarraga, el vídeo se enmarca en una campaña para "dejar atrás el dolor, los odios, las violencias del pasado, sin olvidar, sin minusvalorar el sufrimiento de nadie". El representante de Sare ha denunciado, además, las críticas que están recibiendo los payasos infantiles Pirritx, Porrotx y Marimotots por su participación en esta campaña denunciada desde organizaciones de víctimas del terrorismo.

"Cuando se nos acusa de exigir a través de este manifiesto la excarcelación para estos presos, les decimos que mienten, y que por muchas veces que se repita la mentira, nunca será verdad", ha advertido.

En este sentido, ha explicado que no se está reclamando "impunidad", sino permitir la aplicación de todas las modalidades de cumplimiento de condena "amparadas por la propia ley orgánica penitenciaria". "A quienes se empeñan en retorcer la realidad, les decimos que pedimos solamente que se aplique la ley, sin dobles varas de medir, nada más pero tampoco nada menos que la ley", ha añadido.

Azkarraga ha indicado que Sare "respeta el dolor de todas las víctimas", así como "la aplicación de la legislación penitenciaria de carácter ordinario". De esa forma, ha subrayado que "a las víctimas no se les defiende mejor utilizándolas políticamente, sino respetando su dolor", tras lo que ha denunciado la "campaña criminalizadora" contra Sare y Pirritx, Porrotx y Marimotots.

Azkarraga, a quien el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha lanzado duros reproches durante su turno de intervención en la comisión, ha respondido al representante 'popular' denunciado su "hipocresía" por utilizar "diferentes varas de medir" y ha dicho que no es Sare quien "adoctrina en la calle o en los centros educativos explicando posiciones políticas ancladas en la confrontación y en el revanchismo".

"Ustedes avalaron durante 34 años que cientos de niños y niñas tuvieran que recorrer miles de kilómetros para visitar a sus padres, a sus madres en cárceles muy alejadas de su lugar de domicilio", ha manifestado, en referencia a la situación vivida por los hijos de presos de ETA a los que se aplicaba la política de alejamiento de Euskadi.

En este sentido, ha cuestionado que el PP se preocupe ahora por la aparición en un vídeo de unos niños, con el permiso de sus padres, cuando aquellos menores, hijos o familiares de condenados por delitos de terrorismo, "se la traían al pairo".

PP DENUNCIA LA DESFACHATEZ DE AZKARRAGA

Ante estas afirmaciones, Barrio ha acusado a Azkarraga de decir "bobadas", a lo que este ha respondido que "bobadas" son las que dice "habitualmente" el propio parlamentario 'popular'. "ETA no existe, ya desapareció. No se empeñen ustedes en utilizar a ETA para un roto y un descosido; y sobre todo, no consideren que tienen el patrimonio de la defensa de las víctimas, porque ya les han dicho que las dejen en paz", ha manifestado el portavoz de Sare.

El parlamentario 'popular' ha denunciado la "lamentable" decisión de Sare de incluir a menores de edad. Además, ha rechazado referirse a Pirritx, Porrotx y Marimitots como "payasos", dado que eso sería "ensuciar" el nombre de quienes se dedican a esa actividad.

Además, ha censurado la "utilización" de menores de edad para una campaña "contra las decisiones de la justicia" y que se enmarca en "una historia lamentable y macabra que es la que representan y protagonizan los presos de ETA". Además, ha criticado la "desfachatez" de Azkarraga por comparar la aparición de niños en esta iniciativa con la presencia de menores en las celebraciones del Ejército o de la Guardia Civil.

Por parte del PNV, Markel Aranburu se ha felicitado por el fin de la política de dispersión. No obstante, ha afirmado que "es innegable que hoy por hoy sigue habiendo medidas de excepción", por lo que el PNV seguirán reclamando, como ha hecho hasta ahora, "que se invaliden".

Aranburu también ha subrayado la necesidad de que "aquellas personas que han defendido la violencia reconozcan el daño hecho a esta sociedad de una manera pública y sincera".

BILDU CELEBRA EL FIN DE LA DISPERSIÓN

La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha destacado que este es "un momento político y social muy importante", y que se ha logrado una cierta "normalización" de la situación gracias al final de la política de dispersión aplicada en su día a los presos de ETA.

No obstante, ha denunciado que siguen existiendo "resistencias y trabas" que responden a la intención de ciertos sectores de "mantenerse en la situación de excepcionalidad", una posición que ha calificado de "cruel" y carente de "sentido".

Desde las filas del PSE, Miren Gallastegui ha reafirmado el compromiso de su partido con "la construcción de la convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia", para lo que ha subrayado la necesidad de "una reflexión crítica en la que quede claramente expresado que ningún argumento puede ser una causa a invocar para justificar la violencia terrorista de ETA ni cualquier vulneración" de derechos humanos.

A su vez, ha recordado que "el fin último" de las condenas es la reinserción, y ha defendido que la política penitenciaria impulsada por el PSOE se basa en "la promoción activa de los principios legales de individualización, humanidad y reconocimiento del daño causado y reinserción".

"No existe ningún tipo de privilegio ni ningún tipo de excepcionalidad", ha afirmado, recordando a continuación que "se van produciendo progresiones de grado u otras modalidades de cumplimiento de penas menos restrictivas, mucho más flexibles", todo ello en aplicación "ordinaria" de la ley.

Aunque no se ha querido pronunciar sobre la campaña de Sare, la parlamentaria del PSE ha señalado que "hay cosas que necesitan un poco más de cuidado".