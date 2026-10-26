El regionalismo afronta el 29N en dos velocidades: alianzas en Canarias y Navarra y renuncias en otras CCAA

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos regionalistas afrontan las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en dos velocidades, mientras que en algunas formaciones han tejido alianzas en comunidades como Navarra o Canarias, otras fuerzas territoriales han descartado presentarse para concentrarse en los próximos comicios autonómicos o locales.

Y es que algunas formaciones han cerrado acuerdos para sumar fuerzas, otras concurrirán con candidaturas propias y cuatro han optado por quedarse fuera de la carrera electoral para preparar las autonómicas y municipales de 2027.

En este sentido, Coalición Canaria (CC) ha impulsado una candidatura común con alrededor de una veintena de formaciones del archipiélago, Unión del Pueblo Navarro (UPN) concurrirá con el PP y Teruel Existe y Aragón Existe han constituido una coalición para defender conjuntamente las demandas de la provincia turolense y del conjunto de la comunidad.

En el extremo contrario, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila y el Partido Riojano (PR+) han descartado presentarse.

Entre ambas posiciones se sitúan formaciones como Soria ¡YA!, Geroa Bai y Adelante Andalucía, que mantienen su apuesta por candidaturas propias, mientras que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) limitarán su participación al Senado.

SUMAR FUERZAS PARA DEFENDER LOS INTERESES TERRITORIALES

La búsqueda de acuerdos es una de las fórmulas elegidas para reforzar la representación territorial en las Cortes.

En Canarias, CC, Municipalistas Primero Canarias y alrededor de una veintena de formaciones concurrirán bajo el paraguas de la Mesa de Unidad Canaria, con organizaciones de las ocho islas. El objetivo es reconstruir la unidad del nacionalismo canario y reforzar su capacidad para defender los intereses del archipiélago en Madrid.

La candidatura al Congreso estará encabezada por Teodoro Sosa en la provincia de Las Palmas, con María Fernández como 'número dos', mientras que Cristina Valido repetirá como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, seguida de Jonathan Felipe.

En Navarra, UPN ha optado por crear una alianza con el PP, respaldada por el 93,5% de los miembros de su Consejo Político, con los objetivos de defender el régimen foral y el Convenio Económico, además del impulso de infraestructuras como la segunda fase del Canal de Navarra.

También en la comunidad aragonesa, Teruel Existe y Aragón Existe concurrirán conjuntamente como Coalición Existe, con la intención de reclamar soluciones a los problemas de infraestructuras, financiación y servicios públicos.

Los acuerdos responden así a una misma aspiración: evitar que las demandas de sus territorios queden relegadas en una campaña dominada por la pugna entre los grandes partidos en la capital.

Sin embargo, otras formaciones consideran que mantener una identidad electoral diferenciada es prioritario, aunque eso implique concurrir sin alianzas.

LA APUESTA POR UNA VOZ PROPIA

Es el caso de Geroa Bai, el partido navarro concurrirá con listas propias a las Cortes después de no alcanzar un acuerdo con el PSOE ni con Izquierda Unida (IU) para formar una candidatura conjunta del espacio progresista navarro.

Ante esto, el portavoz en el Parlamento foral, Pablo Azcona, encabezará la lista al Congreso y Mayte Espinosa será la candidata al Senado.

También Soria ¡YA! mantiene su apuesta por candidatos vinculados a la provincia, con Juan Antonio Palomar en el Congreso y a David Romera en el Senado.

En Andalucía, Adelante Andalucía concurrirá a la Cámara Baja en las ocho provincias con una campaña centrada en la vivienda y la especulación urbanística, además de los problemas cotidianos relacionados con el transporte, los salarios y el coste de la vida.

Por su parte, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) han optado por concentrar su participación en el Senado, con candidaturas en sus respectivas islas.

CUATRO PARTIDOS SE BAJAN DE LA CARRERA ELECTORAL

Frente a quienes buscan representación en las Cortes, el PRC, UPL, Por Ávila y PR+ han concluido que las elecciones generales no son el escenario más favorable para sus objetivos políticos y han decidido reservar recursos para los comicios autonómicos y municipales de 2027.

El PRC fue uno de los partidos que debatió internamente la decisión. Su Comité Ejecutivo acordó no concurrir por 39 votos a favor y 14 en contra, después de consultar a las juntas locales y comarcales. Su secretario general, Miguel Ángel Revilla, ha atribuido la renuncia a la polarización política nacional y a las "dificultades" para obtener representación en el Congreso.

En el caso de UPL, la formación leonesa ha tomado una decisión similar al considerar que la movilización de recursos que exige una campaña nacional podría "condicionar" sus posibilidades en las elecciones locales.

Por Ávila, por su parte, ha descartado participar al considerar que la campaña estará centrada en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no en las necesidades específicas de la provincia, entre ellas las dificultades de comunicación por carretera y ferrocarril.

El Partido Riojano también ha decidido reservar sus recursos para las elecciones al Parlamento de La Rioja y las alcaldías de sus 174 municipios.

De este modo, la campaña del 29N pondrá a prueba distintas estrategias entre los partidos territoriales: las alianzas para ganar fuerza parlamentaria, las candidaturas propias para mantener una voz diferenciada y la renuncia a competir para concentrarse en el ámbito autonómico y municipal.