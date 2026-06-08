Rego condena "rotundamente" y tilda de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios adurante un acto el pasado mes de marzo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha condenado "rotundamente" y ha tildado de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental.

La ministra ha criticado la "violación del derecho internacional" que este ataque supone, bajo su visión, y ha reivindicado el "derecho a la autodeterminación" del Sáhara Occidental a través de un mensaje en la red social 'Bluesky', recogido por Europa Press.

La Presidencia saharaui ha indicado este lunes que Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del grupo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, y otros dos miembros del Frente Polisario han muerto durante una acción militar en la zona, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.