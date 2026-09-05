Rego reclama al PP que "firme" el traslado de las 500 menores de Ceuta a la Península: "Las plazas están habilitadas"

Varios menores migrantes se refugian bajo una carpa, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La iniciativa, promovida por la ONG Luna Blanca, ha recogido a los menores que permanecían en las calles del barrio de La Reina. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado al PP que "firme" el traslado de 500 menores desde Ceuta a la Península, al asegurar que "las plazas están habilitadas" y que solo falta el visto bueno del Gobierno de la ciudad autónoma para hacerlo efectivo.

Asimismo, la ministra ha acusado a "los dirigentes del Partido Popular" de reclamar la expulsión de todos los menores migrantes, algo que ha calificado de "mecanismo de deportación masiva de niños" y que considera, además, "ilegal e inhumano".

Rego ha defendido que cualquier procedimiento debe ser "individual, de cada niño y cada niña", en atención al interés superior de la infancia, tal y como recoge, según ha dicho, el ordenamiento jurídico español.

En este sentido, ha planteado dos gestos concretos que, a su juicio, el PP podría hacer "de manera inminente", como que Ceuta firme el traslado de las 500 menores a la Península, ya que "las plazas ya están habilitadas y las financia el Estado", y que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "sean solidarias" y cooperen en la acogida de menores.

RECONOCE "UNA PARTE DE RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO

Rego ha reconocido "una parte de responsabilidad" del Gobierno en la gestión de la crisis y ha afirmado que "la coordinación tendría que haber sido más eficiente, o más rápida". No obstante, ha defendido que se puede "atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta" y, a la vez, a las "personas en situación de vulnerabilidad" que llegaron a la ciudad, al tiempo que ha rechazado que haya que elegir entre una cosa u otra.

"Es verdad que ha habido una situación de desborde extraordinario, y la coordinación tendría que haber sido más eficiente, o más rápida. Hemos visto situaciones y vemos situaciones que evidentemente no nos gustan, por eso digo que es importante la autocrítica, hacernos cargo y asumir la parte de responsabilidad que tenemos", ha afirmado la titular de Juventud e Infancia.

Por otra parte, la ministra ha acusado a Vox de "señalar y llamar a cazar seres humanos" desde "tribunas de las instituciones democráticas" mediante "discursos de odio" que, a su juicio, "no son opiniones legítimas", porque "el racismo y el fascismo no son una opinión legítima".

CRÍTICA AL MODELO EUROPEO DE FRONTERAS

Preguntada por el papel de la Unión Europea, Rego ha subrayado que España es frontera sur de la UE y ha criticado los "mecanismos de externalización y militarización de fronteras".

Ha defendido en su lugar mecanismos de "vías legales y seguras", como los aplicados durante la crisis de refugiados de Ucrania, "una acogida vinculante y solidaria" con recursos europeos para los territorios de entrada.

La ministra ha denunciado también un "sesgo racista" en el trato diferenciado entre la crisis ucraniana y la actual, al considerar "inhumano" que no se aplique el mismo criterio de acogida rápida y solidaria a los menores que han llegado a Ceuta.