Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que es "ilegal devolver a los menores que llegaron a Ceuta de manera irregular el pasado 30 de julio si no se garantiza antes "su interés superior", "escucharles" y "saber" si tienen "una familia a la que volver".

"Lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal", ha escrito este miércoles en un mensaje publicado en redes sociales y recogido por Europa Press.

El Ministerio responde así a la exigencia del PP de retornar a "todos" los inmigrantes que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma, incluyendo a menores de edad. Una petición que ha expresado el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en una rueda de prensa en la que ha insistido en devolver a los 70.000 inmigrantes que cruzaron la frontera hace casi tres semanas.

Rego ha apelado al artículo 35.5 de la Ley de Extranjería, que solo permite la reunificación familiar "si se dieran las condiciones adecuadas" y ha insistido en la ilegalidad de "repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones".

En un comunicado, el Departamento ha señalado como objetivo "atender de forma adecuada y de urgencia a 500 niñas" que se encuentran en situación de "absoluta vulnerabilidad" y que Ceuta tiene "la obligación de proteger y asumir su tutela".

Asimismo, ha destacado que se han estudiado "todas las vías posibles" para garantizar los derechos de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta y aliviar "los sistemas de acogida" del territorio.

"Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento", ha aseverado la ministra, que ha revelado que trasladó "personalmente" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "todas las vías posibles en la reunión del 8 de agosto". "Y él vio bien explorarlas. Todas", ha señalado.

Por ello ha rechazado que Vivas no tuviese constancia y ha reivindicado que, desde entonces, los equipos del Ministerio y de Ceuta "han seguido explorando todas las posibilidades para garantizar una acogida digna de la infancia migrante no acompañada y destensionar los sistemas de la ciudad".